На следующей неделе в Украине стартуют военные сборы резервистов – Минобороны

В соответствии с планом боевой подготовки, начиная с 17 января на базе одной из механизированных бригад оперативного командования "Запад" Сухопутных войск ВС Украины начнутся сборы с личным составом оперативного резерва 1 очереди.

Как сообщается, продолжительность сборов составит 30 суток. На собрание планируется привлечь более тысячи военнослужащих – резервистов.

В 2017 Вооруженные Силы Украины планируют нарастить количество резервистов, а также продлить интенсивность проведения занятий.

По прибытию на собрание, резервисты получат военную форму одежды, оружие, средства защиты и проходить подготовку и боевое слаживание вместе с бригадой.

Особенностью учебных сборов резервистов в этом году будет то, что часть резервистов, наиболее высокотехнологичных специальностей, требующих дополнительной подготовки, будет направлено в учебные центры и на курсы подготовки Вооруженных Сил Украины.

"Цель учебных сборов заключается в приобретении боевых возможностей, повышении боеспособности воинских частей, углубленные военной обученности резервистов, ранее уволенных из рядов Вооруженных Сил Украины, передачи боевого опыта от резервистов военнослужащим, недавно закончили учебные центры и пришли в армию" – об этом рассказал начальник отдела внедрения службы в резерве Главного управления персонала Генерального штаба Вооруженных Сил Украины полковник Михаил Щербина.

Отдельно Щербина сделал акцент на социальных гарантиях для резервистов.

Так, всем резервистам, которые призываются на военные сборы, на все время сборов, включая время проезда к месту их проведения и обратно, сохраняются место работы, занимаемая должность и средняя заработная плата на предприятии. Также каждому резервисту гарантировано государственное страхование и бесплатное медицинское обеспечение.

Таким образом, общая сумма, которую получит резервист течение 2017 за 30 суток подготовки составит более 8 тыс. гривен, что, как собщается, почти вдвое больше по сравнению с 2016 годом.