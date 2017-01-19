На всемирном экономическом форуме в Давосе Украина представлена уникальным коньяком

17 января в швейцарском Давосе открылся очередной главный экономический форум планеты, в рамках которого во многом решается будущее всего мира. В этом году в форуме принимает участие более 3 тысяч гостей – в том числе 50 мировых лидеров. На форуме прозвучат первые оценки главных неожиданностей 2016 года, таких как BrExit и результаты президентских выборов в США, а также состоится обсуждение глобальных вызовов 2017 года.

В этом году Украина снова будет представлена самыми высокими должностными лицами страны – делегацию возглавляет Петр Порошенко.

Однако, наша страна будет представлена не только политиками наблюдателями и спикерами. Уникальные коллекционные коньяки Дома марочных коньяков "Таврия" станут украшением центральных событий всемирного форума.

10-летняя "Аскания" и 15-летний "Херсон", прошедшие дополнительную 3-летнюю коллекционную выдержку, были по достоинству оценены организаторами форума и представлены самым высоким его гостям.

Главный секрет Дома марочных коньяков "Таврия" – уникальный Асканийский терруар, расположенный в непосредственной близости к одной из экологических жемчужин планеты – заповеднику "Аскания-Нова", более 125 лет дарит изысканные коньяки европейским гурманам и коллекционерам. От французских эти напитки отличает более яркий насыщенный вкус и сложный составной букет, являющиеся результатом неповторимых почв и климата асканийского региона.

Выбор коллекционных коньяков "Аскания" и "Херсон" для форума в Швейцарии многие связывают со швейцарскими корнями коньяков "Таврии". Швейцарский колонист Жан Жатон – один из лучших виноделов Европы своего времени – стал родоначальником виноградарства и производства коньяков "Таврия", человеком, открывшим Асканийский терруар всему миру. Считанные коньячные дома на планете могут похвастаться наличием коллекционных коньяков. 6500 бочек из лучшего европейского и закарпатского дуба в не имеющем аналогов многоуровневом хранилище Дома марочных коньяков "Таврия" хранят драгоценные коньячные спирты возрастом до 50 лет и старше. А в ассортименте компании, представленной в рознице, коллекционные напитки до 25 лет выдержки.

Международный экономический форум в Давосе, в первую очередь, является встречей представителей мировой элиты. Политическая власть встречается в горах Швейцарии с финансовой верхушкой. По словам Клауса Шваба, в Давосе также представлены все ключевые международные организации и инвестиционные фонды. В числе гостей мероприятия – новый генсек ООН Антониу Гутерриш, глава американской транснациональной инвесткомпании BlackRock Ларри Финк и основатель концерна Microsoft Билл Гейтс.