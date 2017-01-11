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На юг Украины надвигается сильная вьюга и снегопады http://www.segodnya.ua/img/article/7872/9_main.1484132430.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7872/9_tn.1484132430.jpg Украина Порывы ветра будут достигать 15-20 метров в секунду, на дорогах гололедица

На юг Украины надвигается сильная вьюга и снегопады

Сегодня, 13:00

Порывы ветра будут достигать 15-20 метров в секунду, на дорогах гололедица

На юг Украины надвигается сильная вьюга и снегопады. Фото: из открытых источников
На юг Украины надвигается сильная вьюга и снегопады. Фото: из открытых источников

В Одесской, Николаевский и Херсонской областях в течение среды, 11 января, ожидаются сильный ветер и снегопады. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

"В ближайший час и до конца суток 11 января в южной части страны (Одесская, Николаевская, Херсонская области) порывы ветра 15-20 м/с, местами налипание мокрого снега, гололед, вьюги, на дорогах гололедица, в Одесской, Николаевской и Херсонской областях сильный снег и мокрый снег", – говорится в сообщении.

Кроме того, в ГСЧС предупреждают, что в четверг, 12 января, в Карпатах и в восточных областях Украины также ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.

В связи с этим в ведомстве призывают украинцев соблюдать осторожность во время пребывания на улице и по возможности не пользоваться личным автотранспортом.

Как сообщалось, из-за непогоды в Украине в авариях за сутки погибли шесть человек.
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"Сегодня"

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