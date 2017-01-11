На юг Украины надвигается сильная вьюга и снегопады

Порывы ветра будут достигать 15-20 метров в секунду, на дорогах гололедица

В Одесской, Николаевский и Херсонской областях в течение среды, 11 января, ожидаются сильный ветер и снегопады. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

"В ближайший час и до конца суток 11 января в южной части страны (Одесская, Николаевская, Херсонская области) порывы ветра 15-20 м/с, местами налипание мокрого снега, гололед, вьюги, на дорогах гололедица, в Одесской, Николаевской и Херсонской областях сильный снег и мокрый снег", – говорится в сообщении.

Кроме того, в ГСЧС предупреждают, что в четверг, 12 января, в Карпатах и в восточных областях Украины также ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.

В связи с этим в ведомстве призывают украинцев соблюдать осторожность во время пребывания на улице и по возможности не пользоваться личным автотранспортом.

Как сообщалось, из-за непогоды в Украине в авариях за сутки погибли шесть человек.