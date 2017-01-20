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На юге Украины прошли успешные боевые учения ПВО и артиллерии – Минобороны (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7900/81_main.1484905192.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7900/81_tn.1484905192.jpg Украина Как отмечается, во время мероприятия военнослужащие отрабатывали вопросы организации взаимодействия между подразделениями

На юге Украины прошли успешные боевые учения ПВО и артиллерии – Минобороны (фото)

Сегодня, 11:35

Как отмечается, во время мероприятия военнослужащие отрабатывали вопросы организации взаимодействия между подразделениями

На юге страны прошли учения. Фото: Минобороны
На юге страны прошли учения. Фото: Минобороны

На днях подразделения противовоздушной обороны и артиллерии Оперативно-тактической группировки "Юг" провели совместные занятия по боевой подготовке. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

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Фото: Минобороны

"Во время мероприятия военнослужащие отрабатывали вопросы организации взаимодействия между подразделениями ПВО и артиллерии в ходе совершения марша, занятия огневых позиций в районе развертывания, выполнения задач по огневому поражению условного противника. Кроме того, ракетчики осуществляли противовоздушное прикрытие артиллерийских подразделений от ударов средств воздушного нападения, а также препятствовали ведению разведки с применением беспилотных летательных аппаратов", – говорится в сообщении.

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Фото: Минобороны

Вчера сообщалось, что в Украине начались учения Военно-морских сил ВСУ.

"В течение текущей недели на территории Одесской и Николаевской областей в рамках комплекса учений по боевой готовности органов военного управления и воинских частей будут иметь место передвижения колонн военной техники, развертывание блокпостов на путях движения и другие мероприятия", – говорится в сообщении ВМС ВСУ.
Украина, Минобороны, учения, артиллерия, пво

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"Сегодня"

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