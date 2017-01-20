На юге Украины прошли успешные боевые учения ПВО и артиллерии – Минобороны (фото)

Как отмечается, во время мероприятия военнослужащие отрабатывали вопросы организации взаимодействия между подразделениями

На днях подразделения противовоздушной обороны и артиллерии Оперативно-тактической группировки "Юг" провели совместные занятия по боевой подготовке. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Фото: Минобороны

"Во время мероприятия военнослужащие отрабатывали вопросы организации взаимодействия между подразделениями ПВО и артиллерии в ходе совершения марша, занятия огневых позиций в районе развертывания, выполнения задач по огневому поражению условного противника. Кроме того, ракетчики осуществляли противовоздушное прикрытие артиллерийских подразделений от ударов средств воздушного нападения, а также препятствовали ведению разведки с применением беспилотных летательных аппаратов", – говорится в сообщении.

Фото: Минобороны

Вчера сообщалось, что в Украине начались учения Военно-морских сил ВСУ.

"В течение текущей недели на территории Одесской и Николаевской областей в рамках комплекса учений по боевой готовности органов военного управления и воинских частей будут иметь место передвижения колонн военной техники, развертывание блокпостов на путях движения и другие мероприятия", – говорится в сообщении ВМС ВСУ.