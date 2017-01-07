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НАБУ удалось вернуть на счета госкомпаний более 100 млн грн http://www.segodnya.ua/img/article/7861/88_main.1483792332.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7861/88_tn.1483792332.jpg Украина В 2016 году детективы Бюро расследовали более 280 уголовных производств

НАБУ удалось вернуть на счета госкомпаний более 100 млн грн

Сегодня, 14:28

В 2016 году детективы Бюро расследовали более 280 уголовных производств

44 производства находятся на рассмотрении в судах. Фото: 112 канал
44 производства находятся на рассмотрении в судах. Фото: 112 канал

Национальное антикоррупционное бюро Украины в 2016 году добилось возвращения государственным компаниям более 100 млн грн, также предотвращено хищение более 0,5 млрд грн.

"На протяжении 2016 года благодаря усилиям НАБУ на счета государственных компаний удалось вернуть более 100 миллионов, помешать хищению более полумиллиарда гривень", – сообщает пресс-служба НАБУ.

В Бюро также назвали основные моменты своей деятельности: задержание одесского судьи-стрелка, "газовое дело" Александра Онищенко, задержанные на взятках сотрудники Генпрокуратуры и др.

Ранее директор НАБУ Артем Сытник в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" сообщил, что в 2016 году детективы Бюро расследовали более 280 уголовных производств, убытки государства по которым составили более 82,5 млрд грн. При этом 44 производства находятся на рассмотрении в судах, в отношении девяти человек обвинительный приговор вступил в силу.

"Благодаря раскрытию детективами Бюро коррупционных схем на государственных предприятиях удалось предотвратить расхищение более 580 млн грн и вернуть на счета государственных компаний более 100 млн грн", – проинформировал Сытник.
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Источник:

Интерфакс-Украина

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