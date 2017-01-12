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НАБУ взялось расследовать деятельность главы Нацбанка Гонтаревой – Куценко http://www.segodnya.ua/img/article/7878/26_main.1484257692.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7878/26_tn.1484257692.jpg Украина По его словам, речь идет об искусственном занижении стоимости активов 68 ликвидируемых банков

НАБУ взялось расследовать деятельность главы Нацбанка Гонтаревой – Куценко

Вчера, 23:59

По его словам, речь идет об искусственном занижении стоимости активов 68 ликвидируемых банков

Валерия Гонтарева. Фото: http://alextv.zp.ua/
Валерия Гонтарева. Фото: http://alextv.zp.ua/

Национальное антикоррупционное бюро Украины начало досудебное расследование в отношении председателя Национального банка Украины Валерии Гонтаревой и директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов Константина Ворушилина, заявил прокурор Генеральной прокуратуры Украины Владислав Куценко на своей странице в Фейсбук.

В опубликованной Куценко на странице соцсети копии официального письма Генпрокуратуры народному депутату из фракции "Батькивщина" Сергею Соболеву говорится, что НАБУ внесло ведомости в Единый реестр досудебных расследований и начато досудебное расследование по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч.3 ст.365-2 (злоупотребление полномочиями лицами, которые предоставляют публичные услуги) УК Украины.

"В рапорте я поднял вопрос о махинациях с активами ликвидируемых банков на сумму около 315,6 млрд грн и о возможной причастности к таким махинациям руководительницы НБУ и директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов физических лиц", – сказал он.

По его словам, речь идет об искусственном занижении стоимости активов 68 ликвидируемых банков с 415 млрд грн до 99,4 млрд грн, с целью продажи таких активов за бесценок подконтрольным субъектам, что, в свою очередь, "приводит к плачевным последствиям для экономики и к массовым невыплатам долгов вкладчикам таких банков".

При этом в копии письма не персонализируются лица, относительно которых начато досудебное расследование: "Специальной антикоррупционной прокуратурой Генеральной прокуратуры Украины рассмотрено Ваше обращение относительно результатов рассмотрения рапорта сотрудника Генеральной прокуратуры Украины Куценка В.И., о возможных нарушениях требований действующего законодательства в банковской сфере, со стороны служебных лиц Национального банка Украины и Фонда гарантирования вкладов физических лиц, при совершении оценочной деятельности стоимости активов ликвидированных банков и по другим вопросам".

Напомним, что последним из банков, который НБУ отнес к категории неплатежеспособных, является "Платинум банк".
куценко, гонтарева, НАБУ, антикоррупционное бюро, Ворушилин

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Источник:

Интерфакс-Украина

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