НАБУ задержало экс-замдиректора "Госвнешинформа" по подозрению в присвоении 10 млн грн

Вчера, 20:50

Задержанный извещен о подозрении в совершении правонарушений, решается вопрос об избрании ему меры пресечения

Также устанавливается местонахождение экс-директора госпредприятия. Фото: Банк Обоев
Также устанавливается местонахождение экс-директора госпредприятия. Фото: Банк Обоев

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) прокуратуры задержали в среду экс-заместителя директора государственного предприятия "Госвнешинформ" по подозрению в присвоении средств и служебном подлоге.

"По версии следствия, в период с мая 2013 года по февраль 2014 года бывший заместитель директора "Госвнешинформ" по предварительному сговору с экс-директором этого же ГП, злоупотребляя служебным положением, осуществили безосновательное перечисление 9,87 млн грн на счета ряда частных компаний с признаками фиктивности. Средства перечислены в соответствии с заключенными договорами и подписанными актами приема-передачи оказанных услуг. Расследование установило, что отмеченные ЧП фактически никаких услуг не оказывали, а заключение договоров и подписание других документов сделано исключительно с целью прикрытия преступной деятельности", – сообщается на официальном сайте НАБУ.

Действия чиновника квалифицированы по ч.5 ст.191 ("присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением") и ч.2 ст.366 ("служебный подлог") Уголовного кодекса Украины. Задержанный извещен о подозрении в совершении правонарушений, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Также устанавливается местонахождение экс-директора госпредприятия, осуществляется проверка на причастность к совершенным уголовных правонарушениям других служебных лиц.

Расследование в данном уголовном производстве детективы НАБУ начали в декабре 2015 года.
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