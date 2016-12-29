Нацсовет не продлевает лицензию каналу Коломойского

Представители телеканала "1+1", принадлежащего Игорю Коломойскому направили письмо президенту Петру Порошенко в котором заявили об угрозе отключения вещания в связи с нежеланием Нацсовета продлить лицензию канала.

Текст письма опубликовало агентство "Униан".

"Сегодня, 29 декабря 2016 года, последний день действия лицензии на аналоговое вещание канала "1+1". Две недели назад, 15 декабря, Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания единогласно проголосовал за переоформление и продление лицензии для канала. Во время рассмотрения заявки, который длился 6 месяцев, никаких официальных претензий в адрес канала не поступало. Последние две недели, из разных источников мы получаем информацию о попытке отменить такое решение и осуществить рейдерский захват канала", – говорится в тексте письма.

Представители "1+1" утверждают, что Нацсовет затягивает процесс исполнения собственного решения. "На протяжении последних двух недель, из надежных источников к нам поступали сообщения, что именно Администрация президента пытается повлиять на принятие решений Национальным советом и передать контроль над каналом в другие руки", – заявили на телеканале.

Также в письме отмечается, что оплата лицензионного сбора уже осуществлена.

Письмо подписали Генеральный директор "1+1 медиа" Александр Ткаченко, директор департамента информационной речи С. Попов, директор департамента журналистских расследований М. Шиленко, Ведущая ТСН Тиждень Алла Мазур, ведущая ТСН Наталия Мосейчук, ведущая ТСН Лидия Таран, ведущий "1+1", заслуженный артист Украины Юрий Горбунов, руководитель Студии "Квартал-95" Владимир Зеленский.

С 1 января группа "1+1 медиа", принадлежащая Игорю Коломойскому, закрывает англоязычный телеканал Ukraine Today.