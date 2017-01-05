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Нацсовет по телерадиовещанию выдал бланк лицензии телеканалу "1+1" http://www.segodnya.ua/img/article/7858/28_main.1483634154.png http://www.segodnya.ua/img/article/7858/28_tn.1483634154.png Украина По словам заместителя председателя Нацсовета Ульяны Фещук, бланк лицензии выдан раньше срока для того, чтобы снять напряжение в обществе

Нацсовет по телерадиовещанию выдал бланк лицензии телеканалу "1+1"

Сегодня, 18:35

По словам заместителя председателя Нацсовета Ульяны Фещук, бланк лицензии выдан раньше срока для того, чтобы снять напряжение в обществе

&quot;1+1&quot; может получить лицензию Нацсовета. Фото: media.1plus1.ua
"1+1" может получить лицензию Нацсовета. Фото: media.1plus1.ua

Национальный совет по телевидению и радиовещанию выдала телеканалу "1+1" бланк лицензии на аналоговое вещание и ожидает от телеканала документов о его конечных бенефициарах. Об этом сообщил глава Нацсовета Юрий Артеменко.

"Бланк подписан, и руководство телеканала может его забрать уже сейчас. Мы также ожидаем от телеканала документального подтверждения, что его конечные бенефициары не изменились", – сообщил он в ходе брифинга в четверг.

По словам заместителя председателя Нацсовета Ульяны Фещук, бланк лицензии выдан раньше срока для того, чтобы снять напряжение в обществе и журналистском коллективе.

"В этот раз произошла манипуляция общественным мнением, манипуляция мнением журналистского коллектива", – отметила она, добавив, что с 29 декабря Нацсовет находился под давлением телеканала "1+1".

В свою очередь, руководитель юридического департамента медигруппы "1+1 Медиа" Татьяна Смирнова отметила, что на все запросы Нацсовета телеканал отвечал вовремя.

Ранее, генеральный директор "1+1 Медиа" Александр Ткаченко в комментарии "ТСН" рассказал, что он 4 января в третий раз принес в Нацсовет документы относительно бенефициара канала, однако в там сообщили, что принесенные документы их не устраивают.

Как сообщалось, представители телеканала "1+1", принадлежащего Игорю Коломойскому, направили письмо президенту Украины Петру Порошенко, в котором заявили об угрозе отключения вещания в связи с нежеланием Нацсовета продлить лицензию канала.

В свою очередь Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания заявил, что лицензия для телеканала "1+1" на аналоговое вещание переоформлена и продлена на семь лет 15 декабря и попросил телеканал предоставить документальное подтверждение неизменности конечных бенефициаров канала после национализации ПриватБанка.

Напомним, с 1 января группа "1+1 медиа" закрывает англоязычный телеканал Ukraine Today.
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Источник:

Интерфакс-Украина

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