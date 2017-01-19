Нацсовет проверит "СТБ" из-за "Битвы экстрасенсов" с российскими военными

Соответствующее решение по телеканалу было принято на заседании национального регулятора

Телеканала "СТБ" ждет внеплановая проверка из-за недавнего скандала с показом передачи "Битвы экстрасенсов", в которой принимали участие российские военные, воевавшие против украинцев на Донбассе, сообщает Интерфакс-Украина.

Сообщается, что соответствующее решение о проверке телеканала принял Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания во время сегодняшнего заседания.

Напомним, как стало известно 16 января, телеканал "СТБ" показал в одном из эпизодов 17-го сезона "Битвы экстрасенсов" российских военных, которые принимали участие в войне на Донбассе против Украины. Один из них подтвердил, что участвовал в войне, имея в виду в Украине.

Позже представители телеканала отреагировали на скандал вокруг трансляции "Битвы экстрасенсов" с российскими военными. Руководство телеканала сняло с эфира данную передачу и заявило об увольнении причастных к этому сотрудников.