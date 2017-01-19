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Нацсовет проверит "СТБ" из-за "Битвы экстрасенсов" с российскими военными http://www.segodnya.ua/img/article/7897/51_main.1484822224.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7897/51_tn.1484822224.jpg Украина Соответствующее решение по телеканалу было принято на заседании национального регулятора

Нацсовет проверит "СТБ" из-за "Битвы экстрасенсов" с российскими военными

Сегодня, 12:37

Соответствующее решение по телеканалу было принято на заседании национального регулятора

Нацсовет проверит &quot;СТБ&quot;. Фото: ponedelnik.info
Нацсовет проверит "СТБ". Фото: ponedelnik.info

Телеканала "СТБ" ждет внеплановая проверка из-за недавнего скандала с показом передачи "Битвы экстрасенсов", в которой принимали участие российские военные, воевавшие против украинцев на Донбассе, сообщает Интерфакс-Украина.

Сообщается, что соответствующее решение о проверке телеканала принял Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания во время сегодняшнего заседания.

Напомним, как стало известно 16 января, телеканал "СТБ" показал в одном из эпизодов 17-го сезона "Битвы экстрасенсов" российских военных, которые принимали участие в войне на Донбассе против Украины. Один из них подтвердил, что участвовал в войне, имея в виду в Украине.

Позже представители телеканала отреагировали на скандал вокруг трансляции "Битвы экстрасенсов" с российскими военными. Руководство телеканала сняло с эфира данную передачу и заявило об увольнении причастных к этому сотрудников.
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