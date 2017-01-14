Надвигается новая волна гриппа: все подробности

С окончанием новогодних каникул в школах и приходом оттепели медики ожидают всплеска заболеваемости ОРВИ и гриппом, пик которой может наступить в конце января. "Сегодня" узнала, насколько серьезными будут последствия гриппа этой зимой.

ЭПИДЕМИЯ. С начала эпидсезона общее число заболевших гриппом и ОРВИ в Украине достигло 3 млн человек. Уже в первые числа января эпидпорог по заболеваемости был превышен в 21 области. "Если бы заболеваемость превысила порог во всех областях, говорили бы о всеукраинской эпидемии, — рассказал "Сегодня" врач Центра контроля заболеваний МЗ Роман Родина. — Но ситуацию спасли два фактора: школьники ушли на каникулы, а в Украину пришли рождественские морозы".

Уже сейчас медики предупреждают: несмотря на незначительный спад заболеваемости в начале месяца, новая волна гриппа близко. "С 5 по 11 января в Украине заболели 250 тысяч человек, что на 30% меньше предыдущей недели. Сейчас эпидпороги превышены в 13 областях. Но эта статистика может не отображает реальной картины, — признают в Минздраве, — многие болеют дома и не обращаются за медпомощью". Всеукраинскую эпидемию гриппа в Украине врачи ожидают в конце января — середине февраля. Это подтверждают и лабораторные исследования. "Если в ноябре-декабре мы говорили, что заболеваемость растет за счет ОРВИ, то сейчас мы лабораторно отмечаем рост заболеваний именно вирусом гриппа в девяти областях Украины", — говорит директор Центра гриппа Татьяна Дыхановская. Среди основных причин роста заболеваемости медики называют отступление морозов (вирусы сильнее циркулируют в оттепель) и возвращение школьников и студентов на учебу.

СМЕРТНОСТЬ. По данным Минздрава, этой зимой уже 115 тысяч человек были госпитализированы с гриппом и ОРВИ. При этом только за одну неделю, с 2 по 8 января, от гриппа по стране умерло шесть человек. Всего же с начала эпидсезона грипп унес жизни 18 украинцев. "Из них — пятеро детей до шести лет, один 13-летний ребенок. Остальные — люди старше 50 лет. Все умершие были не привиты от гриппа, а некоторые еще и находились в группе риска: болели диабетом и имели проблемы с сердцем", — говорит Родина. Но врач уверен: в этом году грипп не будет таким смертоносным, как в прошлом (по состоянию на январь 2016-го от гриппа в Украине умерло 50 человек). "В прошлом эпидсезоне мы боролись с пандемическим гриппом, который убил 400 человек за одну зиму. Сейчас же мы имеем дело с более щадящим вирусом штамма "Гонконг", — добавил врач.

Грипп охватил Европу

В украинском Центре гриппа сообщают, что вирус пришел из Азии. Помимо Украины, он охватил 22 страны Европы.

"Самая опасная эпидемия сейчас — в Албании и Македонии, но они далеко от нас. Вместе с тем, серьезный уровень заболеваемости сейчас наблюдается в Ирландии, Исландии, Италии, Франции, Швеции и Румынии, куда наши граждане путешествуют на самолетах и поездах, — рассказала "Сегодня" директор Центра гриппа Татьяна Дыхановская. — А страны, с которыми граничит Украина, пока имеют меньшее распространение гриппа, чем у нас. Например, в Польше заболеваемость пока локальная (болеют в отдельных регионах. — Авт.) и не имеет широкого распространения. Поэтому близлежащие страны не оказывают влияние на нас. Сегодня скорее Украина — источник инфекции для соседей".