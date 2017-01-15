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Нападающий Густаво Бланко Лещук переходит из "Карпат" в "Шахтер" http://www.segodnya.ua/img/article/7883/92_main.1484493181.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7883/92_tn.1484493181.jpg Украина Аргентинец отыграл за львовский клуб в 26 матчах, в которых забил 9 голов

Нападающий Густаво Бланко Лещук переходит из "Карпат" в "Шахтер"

Сегодня, 17:12

Аргентинец отыграл за львовский клуб в 26 матчах, в которых забил 9 голов

Густаво Бланко Лещук. Фото ФК &quot;Карпаты&quot;
Густаво Бланко Лещук. Фото ФК "Карпаты"

Львовские "Карпаты" объявили о переходе аргентинского нападающего Густаво Бланко Лещука в донецкий "Шахтер".

25-летний нападающий уже уехал в "Шахтер" для прохождения медосмотра и заключения контракта.

За "Карпаты" аргентинец выступал с февраля 2016-го года. За это время отыграл в 26 матчах, в которых забил 9 голов.
футбол, Шахтер Донецк, Карпаты Львов , Густаво Бланко Лещук

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Источник:

Офіційний сайт ФК "Карпати"

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