Нападающий Густаво Бланко Лещук переходит из "Карпат" в "Шахтер"

Аргентинец отыграл за львовский клуб в 26 матчах, в которых забил 9 голов

Львовские "Карпаты" объявили о переходе аргентинского нападающего Густаво Бланко Лещука в донецкий "Шахтер".

25-летний нападающий уже уехал в "Шахтер" для прохождения медосмотра и заключения контракта.

За "Карпаты" аргентинец выступал с февраля 2016-го года. За это время отыграл в 26 матчах, в которых забил 9 голов.