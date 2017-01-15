Нападающий Густаво Бланко Лещук переходит из "Карпат" в "Шахтер"
Аргентинец отыграл за львовский клуб в 26 матчах, в которых забил 9 голов
Львовские "Карпаты" объявили о переходе аргентинского нападающего Густаво Бланко Лещука в донецкий "Шахтер".
25-летний нападающий уже уехал в "Шахтер" для прохождения медосмотра и заключения контракта.
За "Карпаты" аргентинец выступал с февраля 2016-го года. За это время отыграл в 26 матчах, в которых забил 9 голов.
Вы сейчас просматриваете новость "Нападающий Густаво Бланко Лещук переходит из "Карпат" в "Шахтер"". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии