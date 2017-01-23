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Нардеп рассказал, когда ждать результатов расследования покушения на Геращенко http://www.segodnya.ua/img/article/7907/57_main.1485162274.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7907/57_tn.1485162274.jpg Украина Как заявил Белоцерковец, в деле есть стопроцентные доказательства против злоумышленников

Нардеп рассказал, когда ждать результатов расследования покушения на Геращенко

Сегодня, 11:04

Как заявил Белоцерковец, в деле есть стопроцентные доказательства против злоумышленников

Антон Геращенко. Фото: uacrisis.org
Антон Геращенко. Фото: uacrisis.org

Результаты расследований покушения на народного депутата Украины от "Народного фронта" Антона Геращенко стоит ждать в ближайшие три месяца. Об этом заявил нардеп от "Блока Петра Порошенко" Дмитрий Белоцерковец, передает "112 Украина".

"Доказательства СБУ предоставило, – как видео, так и запись их разговора. Я думаю, нам еще не все показали. Надо понимать, что нам показали те действия, которые они (злоумышленники – Ред.) пытались сделать и не давать забывать, что их задерживали конкретно с приспособлениями, которыми хотели взорвать автомобиль. То есть, здесь 100-процентные доказательства присутствуют. Думаю, здесь стоит ждать в ближайшие три месяца реальный результат этих расследований", – сказал нардеп.

При этом Белоцерковец заявил, что сами правоохранители "сделают выводы и будут более квалифицированно подходить к своей работе, потому что для них это тоже ошибка".

Как сообщалось, в Киеве сотрудники СБУ предотвратили убийство народного депутата Украины Антона Геращенко. По подозрению в совершении этого преступления задержаны два человека, которые, по версии следствия, отчитывались перед своим куратором в РФ.

Позже стало известно, что Шевченковский районный суд Киева арестовал двоих подозреваемых в деле о покушении на нардепа Антона Геращенко на два месяца, без права внесения залога.

В свою очередь сам Геращенко объяснил, за что его хотели убить. Он допустил, что покушение на его могло быть связано с его активной общественной позицией и с деятельностью сайта Миротворец, на котором обнародованы данные о российской агрессии против Украины.
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