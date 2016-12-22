Назван соперник победителя боя между Кличко и Джошуа

Победитель поединка между украинцем Владимиром Кличко и британцем Энтони Джошуа встретится с кубинцем Луисом Ортисом. Об этом заявил президент Всемирной боксерской ассоциации (WBA) Жилберто Хесус Мендоса.

"Джошуа будет драться с Кличко, победитель встретится с Ортисом. Мы приняли решение дать Ортису титульный бой", – сказал Мендоса.

Поединок между британцем и украинцем состоится 27 апреля на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. На кону будет стоять титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF), которым владеет Джошуа и вакантный титул суперчемпиона WBA.

В активе золотого медалиста ОИ-2012 Джошуа 18 побед в 18 боях (18 нокаутов).

40-летний Кличко побеждал на Играх-1996, в ходе профессиональной карьеры одержал 64 победы (53 нокаута) и потерпел четыре поражения.

В активе 37-летнего Ортиса 27 побед (23 нокаута) и ни одного поражения.