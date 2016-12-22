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Назван соперник победителя боя между Кличко и Джошуа http://www.segodnya.ua/img/article/7818/77_main.1482393045.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7818/77_tn.1482393045.jpg Украина Статус претендента на чемпионский пояс получил Луис Ортис

Назван соперник победителя боя между Кличко и Джошуа

Сегодня, 09:46

Статус претендента на чемпионский пояс получил Луис Ортис

Кличко и Джошуа. Фото AFP
Кличко и Джошуа. Фото AFP

Победитель поединка между украинцем Владимиром Кличко и британцем Энтони Джошуа встретится с кубинцем Луисом Ортисом. Об этом заявил президент Всемирной боксерской ассоциации (WBA) Жилберто Хесус Мендоса.

"Джошуа будет драться с Кличко, победитель встретится с Ортисом. Мы приняли решение дать Ортису титульный бой", – сказал Мендоса.

Поединок между британцем и украинцем состоится 27 апреля на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. На кону будет стоять титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF), которым владеет Джошуа и вакантный титул суперчемпиона WBA.

В активе золотого медалиста ОИ-2012 Джошуа 18 побед в 18 боях (18 нокаутов).

40-летний Кличко побеждал на Играх-1996, в ходе профессиональной карьеры одержал 64 победы (53 нокаута) и потерпел четыре поражения.

В активе 37-летнего Ортиса 27 побед (23 нокаута) и ни одного поражения.
wba, Владимир Кличко, Уэмбли, IBF, Луис Ортис, Энтони Джошуа

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Источник:

Lenta.ru

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