Назван соперник победителя боя между Кличко и Джошуа
Статус претендента на чемпионский пояс получил Луис Ортис
Победитель поединка между украинцем Владимиром Кличко и британцем Энтони Джошуа встретится с кубинцем Луисом Ортисом. Об этом заявил президент Всемирной боксерской ассоциации (WBA) Жилберто Хесус Мендоса.
"Джошуа будет драться с Кличко, победитель встретится с Ортисом. Мы приняли решение дать Ортису титульный бой", – сказал Мендоса.
Поединок между британцем и украинцем состоится 27 апреля на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. На кону будет стоять титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF), которым владеет Джошуа и вакантный титул суперчемпиона WBA.
В активе золотого медалиста ОИ-2012 Джошуа 18 побед в 18 боях (18 нокаутов).
40-летний Кличко побеждал на Играх-1996, в ходе профессиональной карьеры одержал 64 победы (53 нокаута) и потерпел четыре поражения.
В активе 37-летнего Ортиса 27 побед (23 нокаута) и ни одного поражения.
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