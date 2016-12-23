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Названы 20 самых популярных курортов среди украинцев http://www.segodnya.ua/img/article/7823/98_main.1482489729.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7823/98_tn.1482489729.jpg Украина Лидеры туристического рейтинга пока не меняются, но отечественные путешественники уже осваивают новые направления

Названы 20 самых популярных курортов среди украинцев

Сегодня, 12:41

Лидеры туристического рейтинга пока не меняются, но отечественные путешественники уже осваивают новые направления

Украинцы предпочитают морской отдых. Фото: Pixabay
Украинцы предпочитают морской отдых. Фото: Pixabay

Самым популярным направлением среди туристов из Украины в 2016 году стал Стамбул. Такие данные приводит туристический поисковик Momondo, который определил топ-20 городов, наиболее любимых украинскими путешественниками.

Стамбул стал оптимальным направлением для путешествий из-за своей относительной демократичности цен, близости к Украине и отсутствия визового режима, отмечают аналитики поисковика.

Еще больше путешествиям в Турцию поспособствовали авиакомпании, которые открыли значительное количество недорогих авиарейсов – не только из Киева, но и из областных центров.

20 самых популярных туристических направлений среди украинцев в 2016 году: 

  1. Стамбул (0)
  2. Тель-Авив (0)
  3. Тбилиси (+1)
  4. Нью Йорк (+1)
  5. Париж (+5)
  6. Барселона (+1)
  7. Рим (+6)
  8. Анталия (+1)
  9. Кутаиси (+11)
  10. Варшава (+4)
  11. Москва (-7)
  12. Милан (-1)
  13. Бангкок (-5)
  14. Ларнака (+2)
  15. Батуми (-3)
  16. Прага (-1)
  17. Вильнюс (new)
  18. Дубаи (+1)
  19. Баку (new)
  20. Амстердам (new)

Самый большой рост в рейтинге показали Париж (+5 пунктов в сравнении с прошлым годом), Рим (+6), Кутаиси (+11) и Вильнюс (не входил в топ-20 в 2015 году). Самое большое падение – Москва (-7) и Бангкок (-5).

Как сообщалось, курорты Египта и ОАЭ из-за нехватки туристов уже второй год подряд снижают цены для украинцев – недельный отдых на море стоит вдвое меньше, чем на горных курортах в украинских Карпатах. "Сегодня" узнала, почем сейчас отдохнуть у моря и что нужно учитывать при покупке горящего тура.
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Источник:

"Сегодня"

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