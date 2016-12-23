Названы 20 самых популярных курортов среди украинцев
Лидеры туристического рейтинга пока не меняются, но отечественные путешественники уже осваивают новые направления
Самым популярным направлением среди туристов из Украины в 2016 году стал Стамбул. Такие данные приводит туристический поисковик Momondo, который определил топ-20 городов, наиболее любимых украинскими путешественниками.
Стамбул стал оптимальным направлением для путешествий из-за своей относительной демократичности цен, близости к Украине и отсутствия визового режима, отмечают аналитики поисковика.
Еще больше путешествиям в Турцию поспособствовали авиакомпании, которые открыли значительное количество недорогих авиарейсов – не только из Киева, но и из областных центров.
20 самых популярных туристических направлений среди украинцев в 2016 году:
- Стамбул (0)
- Тель-Авив (0)
- Тбилиси (+1)
- Нью Йорк (+1)
- Париж (+5)
- Барселона (+1)
- Рим (+6)
- Анталия (+1)
- Кутаиси (+11)
- Варшава (+4)
- Москва (-7)
- Милан (-1)
- Бангкок (-5)
- Ларнака (+2)
- Батуми (-3)
- Прага (-1)
- Вильнюс (new)
- Дубаи (+1)
- Баку (new)
- Амстердам (new)
Самый большой рост в рейтинге показали Париж (+5 пунктов в сравнении с прошлым годом), Рим (+6), Кутаиси (+11) и Вильнюс (не входил в топ-20 в 2015 году). Самое большое падение – Москва (-7) и Бангкок (-5).
Как сообщалось, курорты Египта и ОАЭ из-за нехватки туристов уже второй год подряд снижают цены для украинцев – недельный отдых на море стоит вдвое меньше, чем на горных курортах в украинских Карпатах. "Сегодня" узнала, почем сейчас отдохнуть у моря и что нужно учитывать при покупке горящего тура.
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