Названы 20 самых популярных курортов среди украинцев

Лидеры туристического рейтинга пока не меняются, но отечественные путешественники уже осваивают новые направления

Самым популярным направлением среди туристов из Украины в 2016 году стал Стамбул. Такие данные приводит туристический поисковик Momondo, который определил топ-20 городов, наиболее любимых украинскими путешественниками.

Стамбул стал оптимальным направлением для путешествий из-за своей относительной демократичности цен, близости к Украине и отсутствия визового режима, отмечают аналитики поисковика.

Еще больше путешествиям в Турцию поспособствовали авиакомпании, которые открыли значительное количество недорогих авиарейсов – не только из Киева, но и из областных центров.

20 самых популярных туристических направлений среди украинцев в 2016 году:

Стамбул (0) Тель-Авив (0) Тбилиси (+1) Нью Йорк (+1) Париж (+5) Барселона (+1) Рим (+6) Анталия (+1) Кутаиси (+11) Варшава (+4) Москва (-7) Милан (-1) Бангкок (-5) Ларнака (+2) Батуми (-3) Прага (-1) Вильнюс (new) Дубаи (+1) Баку (new) Амстердам (new)

Самый большой рост в рейтинге показали Париж (+5 пунктов в сравнении с прошлым годом), Рим (+6), Кутаиси (+11) и Вильнюс (не входил в топ-20 в 2015 году). Самое большое падение – Москва (-7) и Бангкок (-5).

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