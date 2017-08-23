Nemiroff. Имя, прославившее страну

С давних времен Украина считалась родиной крепких напитков. Здесь веками формировались традиции создания правильного алкоголя – украинской горилки, а ее история тесно переплетена с развитием некоторых городов и даже регионов нашей страны

Одно из самых известных мест, где традиционно изготавливаются качественные и известные во всем мире алкогольные напитки, – небольшой город на Винничине – Немиров. Его название сейчас знают практически в любом уголке мира, а связана эта известность с местным производством настоящей украинской водки Nemiroff.

Крафтовая душа

Место рождения Nemiroff больше напоминает спа-курорт, чем производство. Недаром саму местность называют "краем тысячи озер". Чистейшая вода идеально подходит для создания мягкого природного вкуса Nemiroff, а местный чернозем – для роста злаковых и получения высококачественного урожая пшеницы. Сверхсовременное производство абсолютно экологично и призвано сохранить природу в первозданном виде.

Добавим сюда авторские уникальные рецепты, разработанные для Nemiroff, и получится то, что в современной барной культуре называют крафтовым напитком.

Неукротимый дух

Статус бренда Nemiroff приобрел только 25 лет назад, в 1992 году. Тогда в Украине появилось одно из первых предприятий с иностранными инвестициями по производству водки. А чуть позже – инновационный завод, выстроенный по мировым стандартам и обеспечивающий максимальное качество алкогольной продукции. Именно с этого момента начинается подъем Nemiroff. Но сама история – куда длиннее.

История водки длиннее истории Америки

Первое письменное упоминание о немировской водке датируется 1752 годом. С 1872 года до начала ХХ века изготовлением и продажей спиртных напитков в Немирове заведовала княгиня Мария Щербатова (урожденная Строганова). Ей удалось развить производство до таких масштабов, что ежедневно Немировский винокуренный завод производил 5 тыс. пол-литровых бутылок. Местная водка стала сначала конкурентным, а затем и экспортным товаром. Она поставлялась далеко за границы Российской империи. Достичь такого успеха удалось благодаря отменному качеству спирта. В то время как на государственные водочные заводы поставлялся дешевый спирт из картофельного сырья, завод в Немирове продолжал традиционное производство спирта наивысшего качества. Этот ход оказался правильным, о чем говорит история успеха местной продукции. На всевозможных выставках и ярмарках продукция из Немирова получала неизменно высокие оценки и награды.

Принципы управления и налаженная работа предприятия обеспечивали славу ликеро-водочного завода в Немирове даже в советские времена. Ценители, разбирающиеся в качестве продукции, старались выбирать водку Немировского завода.

Чем Nemiroff мир покорил

В 1992 году завод обрел второе дыхание под брендом Nemiroff. Наработанные поколениями рецепты заиграли по-новому, запущенные на сверхсовременных немецких производственных линиях Kronos.

В 1998 году впервые в мире на рынок выходит авторская водка с уникальной рецептурой Nemiroff "Украинская медовая с перцем", которую было принято возить с собой за рубеж в качестве национального сувенира.

Вскоре Nemiroff включают в Мировой клуб миллионеров (Великобритания), в который входят алкогольные бренды, годовой объем продаж которых превышает миллион кейсов (9-литровых ящиков). В наше время порядка 40% всей экспортируемой из Украины водки – производства Nemiroff. Компания входит в топ-3 поставщиков водки в магазинах беспошлинной торговли Duty Free в мире, а ее продукция лишь за последние 10 лет завоевала более 60 медалей и наград.

Интересно, что Nemiroff неустанно развивает не только собственный бизнес, но и барную культуру Украины. Команда барменов Nemiroff Bar Crew доказывает, что водка – это не пошло, а сложные рецепты вкуснее банального "водка тоник".

Уже более 80 стран мира покорены крафтовой душой и тем неукротимым spirit*ом, который живет в каждой бутылке Nemiroff. Графский род Строгановых наверняка бы гордился своими последователями. Ведь недаром их семейным девизом было: "Стране принесу богатство, себе – имя".

*spirit с англ: 1) крепкий алкоголь, 2) дух.