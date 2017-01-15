Непогода оставила сотни украинцев без света

На данный момент в Закарпатской области остаются обесточенными 12 населенных пунктов. Об этом сообщает ГСЧС.

По данным ведомства, последствия непогоды испытывают Великоберезнянский район (с. Черноголова, с. Буковцево), Перечинский район (с. Турица, с. Турички, с. Лумшоры, с. Липовец, с. Ликицары) , Мукачевский район (с. Река, с. Лесковец, с. Тюшка, с. Син. Поляна, с. Рекити).

Над ликвидацией работают аварийные бригады РЭС.