Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Последние новости Украины
Непогода оставила сотни украинцев без света http://www.segodnya.ua/img/article/7883/71_main.1484484615.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7883/71_tn.1484484615.jpg Украина Обесточенными остаются 12 населенных пунктов

Непогода оставила сотни украинцев без света

Сегодня, 14:48

Обесточенными остаются 12 населенных пунктов

Непогода оставила людей без света. Фото: investigator.org.ua
Непогода оставила людей без света. Фото: investigator.org.ua

На данный момент в Закарпатской области остаются обесточенными 12 населенных пунктов. Об этом сообщает ГСЧС.

По данным ведомства, последствия непогоды испытывают Великоберезнянский район (с. Черноголова, с. Буковцево), Перечинский район (с. Турица, с. Турички, с. Лумшоры, с. Липовец, с. Ликицары) , Мукачевский район (с. Река, с. Лесковец, с. Тюшка, с. Син. Поляна, с. Рекити).

Над ликвидацией работают аварийные бригады РЭС.
Закарпатье, река, сын, район

Вы сейчас просматриваете новость "Непогода оставила сотни украинцев без света". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Запад

Утром сошли четыре лавины. Фото: pixabay.com

На дорогу Мукачево - Львов снова сошли лавины

Вчера, 11:58

Движение транспорта осуществляется по одной полосе

Запад

На Закарпатье сошла лавина. Фото: venividi.ru

На Закарпатье сошла лавина, перекрыта трасса на Львов

13 Января, 22:17

Спасатели напоминают, что во Львовской области ограничено движение грузового автотранспорта

Запад

На Закарпатье из-за снегопадов спасатели будут дежурить круглосуточно

13 Января, 20:10

Самыми проблемными остаются участки на горных перевалах на границах со Львовской и Ивано-Франковской областями

Запад

В Мукачево стартовал фестиваль вина

13 Января, 19:33

Закарпатские домашние вина особенно нравятся туристам

Запад

На Закарпатье душевнобольных выгоняют работать и закрывают в железные клетки

13 Января, 16:04

Подопечным психоневрологического интерната годами не меняют схемы лечения, а мыло и туалетную бумагу заставляют покупать самостоятельно

Запад

Снег на Закарпатье. Фото: mukachevo.net

Запад Украины вновь накрывают снегопады: для больших машин закрыты дороги

12 Января, 17:22

Ограничения для езды на большегрузном транспорте ввели в Ивано-Франковской и Закарпатской областях

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.