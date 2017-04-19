Непогода оставила тысячи украинцев в темноте

Из-за ухудшения погодных условий в стране обесточены более 150 населенных пунктов

За минувшие сутки в Украине из-за неблагоприятных погодных условий обесточены 152 населенных пункта. Об этом сообщает ГСЧС.

По данным ведомства, без света остались жители населенных пунктов в шести областях Украины: Днепропетровская – 142, Харьковская – 38, Полтавская – 35, Херсонская – 4, Кировоградская – 1 и Запорожская – 1.

"К восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго", – отметили спасатели.

Напомним, в Днепропетровской области непогода убила женщину.