Непогода оставила тысячи украинцев в темноте

Сегодня, 17:45

Из-за ухудшения погодных условий в стране обесточены более 150 населенных пунктов


Непогода "атаковала" Украину. Фото: ГСЧС

Непогода "атаковала" Украину. Фото: ГСЧС

Непогода "атаковала" Украину. Фото: ГСЧС

Непогода "атаковала" Украину. Фото: ГСЧС

Непогода "атаковала" Украину. Фото: ГСЧС

Непогода "атаковала" Украину. Фото: ГСЧС

Непогода "атаковала" Украину. Фото: ГСЧС

Непогода "атаковала" Украину. Фото: ГСЧС

За минувшие сутки в Украине из-за неблагоприятных погодных условий обесточены 152 населенных пункта. Об этом сообщает ГСЧС.

По данным ведомства, без света остались жители населенных пунктов в шести областях Украины: Днепропетровская – 142, Харьковская – 38, Полтавская – 35, Херсонская – 4, Кировоградская – 1 и Запорожская – 1.

"К восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго", – отметили спасатели.

Напомним, в Днепропетровской области непогода убила женщину.
Облэнерго, непогода, обесточены, ГСЧС, минувшие сутки

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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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