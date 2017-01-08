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Непогода убила пять человек на украинских дорогах http://www.segodnya.ua/img/article/7862/81_main.1483861268.png http://www.segodnya.ua/img/article/7862/81_tn.1483861268.png Украина Еще десятки получили различные травмы

Непогода убила пять человек на украинских дорогах

Сегодня, 09:38

Еще десятки получили различные травмы

Люди гибнут на дорогах. Фото: grim.ru
Люди гибнут на дорогах. Фото: grim.ru

За минувшие сутки в результате осложненных погодных условий и повышенной аварийной ситуации на дорогах Украины погибли пять человек. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

По данным ведомства, еще 45 граждан были травмированы.

"Сложной по уровню аварийности остается ситуация в Винницкой, Кировоградской и Сумской областях", – отметили правоохранители.

В полиции напомнили, что движение автотранспорта ограничено в Одесской, Николаевской, Кировоградской и Днепропетровской областях. В Херсонской области ограничено движение грузовых автомобилей.
движение, ситуация, минувшие сутки

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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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