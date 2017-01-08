Непогода убила пять человек на украинских дорогах
Еще десятки получили различные травмы
За минувшие сутки в результате осложненных погодных условий и повышенной аварийной ситуации на дорогах Украины погибли пять человек. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
По данным ведомства, еще 45 граждан были травмированы.
"Сложной по уровню аварийности остается ситуация в Винницкой, Кировоградской и Сумской областях", – отметили правоохранители.
В полиции напомнили, что движение автотранспорта ограничено в Одесской, Николаевской, Кировоградской и Днепропетровской областях. В Херсонской области ограничено движение грузовых автомобилей.
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