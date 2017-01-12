Непогода в Украине: где водителям грозит опасность (инфографика)

На дорогах Украины продолжают устранять последствия непогоды. Об этом сообщает ГСЧС.

По данным ведомства, для обеспечения проезда и расчистки привлечено 2 013 единиц техники и 2 546 человек. С 4 января они вытянули из снежных заносов 2 027 автомобилей, в которых находились 4 868 человек.

Несмотря на улучшение погодных условий, констатируют спасатели, в отдельных регионах по-прежнему действует ограничение на передвижение транспорта. Так, в Закарпатской области временно ограничено движение тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств на автодорогах государственного значения Н-09 Мукачево-Рахов-Богородчаны-Ивано-Франковск-Рогатин-Бибрка-Львов в пределах Закарпатской области и въезд из Ивано-Франковской в Закарпатскую область.

В Одесской области закрыто движение для транспортных средств на автодороге Р-71 Одесса-Ивановка- Ананьев- Песчаная-Хащеватое-Колодистое-Рыжовка-/ М-05 / и Р-55 Одесса – Вознесенск – Н.Буг на территории Одесской области .

Кроме того, ограничено движение грузовых, большегрузных и крупногабаритных машин на автодорогах: М-13 Кировоград – Платоново (на пл. Кишинев); М-15 Одесса – Рени (на Бухарест).

"Запрещено движение автомобильного транспорта на дорогах общего пользования государственного и местного значения на территории 11 районов Одесской области – Арцызского, Болградского, Беляевского, Белгород-Днестровского, Килийского, Лиманского, Измаильского, Овидиопольского, Ренийского, Саратского и Татарбунарского", – констатируют в ГСЧС.

В свою очередь в Нацполиции добавили, что в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Житомирской, Кировоградской, Херсонской, Харьковской и Донецкой областях зафиксирован критический уровень аварийности. Еще в шести областях уровень аварийности остается высоким.

"За минувшие сутки в результате осложненных погодных условий и повышенной аварийной ситуации на автодорогах Украины погибло трое и травмировано 59 граждан", – сообщили в полиции.

В Мининфраструктуры же сообщили, что железнодорожные вокзалы и аэропорты страны работают в обычном режиме.