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Непогода в Украине: за сутки погибли восемь человек http://www.segodnya.ua/img/article/7864/90_main.1483954545.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7864/90_tn.1483954545.jpg Украина Критической по уровню аварийности остается ситуация в четырех областях страны

Непогода в Украине: за сутки погибли восемь человек

Сегодня, 11:34

Критической по уровню аварийности остается ситуация в четырех областях страны

Из-за непогоды в Украине за сутки погибли 8 человек. Фото: rbc.ua
Из-за непогоды в Украине за сутки погибли 8 человек. Фото: rbc.ua

В Украине из-за сложных погодных условий на дорогах погибли восемь человек, еще 45 получили травмы. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

"Критической по уровню аварийности остается ситуация в Черновицкой, Хмельницкой, Житомирской и Черниговской областях. Сложной продолжает оставаться ситуация на дорогах Львовской и Винницкой областей", – говорится в сообщении.

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В Нацполиции напомнили, что на трассах государственного значения действуют специально оборудованные площадки для отстоя транспорта.
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"Сегодня"

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