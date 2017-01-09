Непогода в Украине: за сутки погибли восемь человек
Критической по уровню аварийности остается ситуация в четырех областях страны
В Украине из-за сложных погодных условий на дорогах погибли восемь человек, еще 45 получили травмы. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.
"Критической по уровню аварийности остается ситуация в Черновицкой, Хмельницкой, Житомирской и Черниговской областях. Сложной продолжает оставаться ситуация на дорогах Львовской и Винницкой областей", – говорится в сообщении.
В Нацполиции напомнили, что на трассах государственного значения действуют специально оборудованные площадки для отстоя транспорта.
Вы сейчас просматриваете новость "Непогода в Украине: за сутки погибли восемь человек". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии