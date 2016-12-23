Неудачники и "Кровавый алмаз": сегодня завершится чемпионат Украины по фигурному катанию

Сегодня на киевской ледовой арене на Шалетт завершится чемпионат Украины по фигурному катанию. Но подводить итоги можно было еще вчера, ведь откататься во второй раз осталось только нашей единственной спортивной паре – Ренате Оганесян и Марку Бардею, результат которых в отсутствие какой-либо конкуренции очевиден – первое место. Хоть выходи и гопака на льду танцуй – "золото" уедет в Днепр. Ребятам, правда, не до шуток: с осенних этапов серии Гран-при набрать форму пока не удалось. Из прошлогодних элементов в три оборота, без которых сегодня невозможно претендовать на высокие места на мировом уровне, остался только прыжок, и тот в короткой программе у Ренаты был с падением.

В танцах, ожидаемо, в одну калитку всех сделали Александра Назарова и Максим Никитин. Ученики Игоря Шпильбанда, тренера с мировым именем, хоть и с небольшим "спотыком", но показали, что вовсе не "неудачники", которых изображали в танце (и немного на разминке перед прокатом, когда чуть не упали со сложной поддержки). После успешного выступления Саша и Максим выудили из-за борта букет цветов и торжественно вручили Галине Чуриловой, своему первому тренеру, которая выводила их на лед в отсутствие Шпильбанда. "За то, что она нас 10 лет терпела", – объяснила Александра. 2-й танцевальной парой страны стали харьковчане, как и Назарова/Никитин, Дарья Попова и Владимир Беликов, которые только первый сезон катаются вместе. Несмотря на падение, приятное впечатление оставили "бронзовые" Юлия Жата и Ян Луковский, по своему стилю напомнившие прошлогодних чемпионов Украины Валерию Гайструк и Алексея Олейника. Пара здесь не выступала из-за травмы Леры, которую она получила накануне соревнований, вылетев на тренировке в незакрытую дверь борта и ударившись об угол. "В итоге – перелом руки, повредила ребра, спину, есть гематомы, – прокомментировал отсутствие соперников Никитин. – Минимум месяц нужно на восстановление".

Парни показали, назовем это громким словом, баттл. Киевлян Ивана Павлова и Ярослава Паниота разделили меньше 0,9 балла. Два сорванных элемента Ярослава не позволили ему удержаться в лидерах, а Иван, даже без четверного прыжка и с падением на акселе, подтвердил титул чемпиона страны. И хотя Паниот с новым тренером Николаем Морозовым заметно подтянул хореографическую составляющую своих программ, этот аспект все равно остался коньком Павлова, ведь с музыкой из "Плохих парней" и "Кровавого алмаза", по его словам, он чувствует себя, как никогда, раскрепощенно. Третьим на ЧУ стал еще один киевлянин, "пират Карибского моря" Иван Шмуратко.

Без особого настроения, но с добротным техническим арсеналом у девушек на "золото" отпрыгала Анна Хныченкова из Днепра. Компанию на подиуме ей составили киевские сестры Гожвы – Анастасия и Дарья.