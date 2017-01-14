"Невероятный боец": Мейвезер прогнозирует место Ломаченко в Зале славы бокса
Украинец установил рекорд, став чемпионом в двух весовых категориях за рекордно короткий срок
Экс-чемпион в пяти весовых категориях американец Флойд Мейвезер-младший "снял шляпу" перед чемпионом WBC и WBO в первом полусреднем весе американцем Теренсом Кроуфордом и в двух весовых категориях украинцем Василием Ломаченко.
- Кроуфорд – потрясающий боец, – сказал Мейвезер. – Ломаченко – невероятный боксер. Будут ли они в Зале славы? Наверняка!
Следует отметить, что в следующий раз Ломаченко выйдет на ринг 15 апреля. апрельский бой украинца может пройти в казино MGM National Harbor а восточном побережье США. Соперник пока не определился.
Вы сейчас просматриваете новость ""Невероятный боец": Мейвезер прогнозирует место Ломаченко в Зале славы бокса". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии