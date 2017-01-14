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"Невероятный боец": Мейвезер прогнозирует место Ломаченко в Зале славы бокса http://www.segodnya.ua/img/article/7882/14_main.1484391615.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7882/14_tn.1484391615.jpg Украина Украинец установил рекорд, став чемпионом в двух весовых категориях за рекордно короткий срок

"Невероятный боец": Мейвезер прогнозирует место Ломаченко в Зале славы бокса

Сегодня, 13:00

Украинец установил рекорд, став чемпионом в двух весовых категориях за рекордно короткий срок

Василий Ломаченко. Фото AFP
Василий Ломаченко. Фото AFP

Экс-чемпион в пяти весовых категориях американец Флойд Мейвезер-младший "снял шляпу" перед чемпионом WBC и WBO в первом полусреднем весе американцем Теренсом Кроуфордом и в двух весовых категориях украинцем Василием Ломаченко.

- Кроуфорд – потрясающий боец, – сказал Мейвезер. – Ломаченко – невероятный боксер. Будут ли они в Зале славы? Наверняка!

Следует отметить, что в следующий раз Ломаченко выйдет на ринг 15 апреля. апрельский бой украинца может пройти в казино MGM National Harbor а восточном побережье США. Соперник пока не определился.
бокс, Василий Ломаченко, Флойд Мейвезер

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Источник:

Sportbox

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