"Невероятный боец": Мейвезер прогнозирует место Ломаченко в Зале славы бокса

Украинец установил рекорд, став чемпионом в двух весовых категориях за рекордно короткий срок

Экс-чемпион в пяти весовых категориях американец Флойд Мейвезер-младший "снял шляпу" перед чемпионом WBC и WBO в первом полусреднем весе американцем Теренсом Кроуфордом и в двух весовых категориях украинцем Василием Ломаченко.

- Кроуфорд – потрясающий боец, – сказал Мейвезер. – Ломаченко – невероятный боксер. Будут ли они в Зале славы? Наверняка!

Следует отметить, что в следующий раз Ломаченко выйдет на ринг 15 апреля. апрельский бой украинца может пройти в казино MGM National Harbor а восточном побережье США. Соперник пока не определился.