26 лет независимости Украины: главные события из жизни страны

За эти годы страна пережила становление как парламентско-президентская республика, избрала пять президентов, ввела национальную валюту и заняла свое место на международной арене

24 августа 2017 года независимой Украине исполняется 26 лет. За эти годы страна пережила становление как парламентско-президентская республика, избрала пять президентов, ввела национальную валюту и заняла свое место на международной арене. Не обошлось и без кризисов, как экономических, так и политических. Революция достоинства 2014 года стала одной из точек отсчета в становлении украинской нации, но после победы Евромайдана страна подверглась российской агрессии. Война на Востоке продолжается уже более трех лет.

Сегодня.ua собрал для основные события, отразившихся на жизни украинской нации за годы независимости.

1991. Независимость, первый президент и СНГ

Исторический документ, положивший начало существованию независимой Украины был принят 24 августа 1991 года Верховной Радой. Его подержало абсолютное большинство депутатов.

Акт провозглашения незавсисмости Украины. Фото: архив

Принятию этого документа передовала попытка государственного переворота в СССР, когда верхние чины правительства Союза попытали отстранить от управления якобы в связи с болезнью президента Михаила Горбачева. Однако эти действия встретили сопротивление десятков тысяч защитников демократии во главе с президентом Российской Федерации Борисом Ельциным. 22 августа попытка переворота провалилась, а советским периодом было покончено. Деятельность КПСС была запрещена, а Горбачев стремительно терял свое влияние. В свою очередь деятельность руководства Российской Федерации резко усилилась. Как раз в этот момент и возникли условия для провозглашения независимости союзными республиками, в том числе и Украиной.

Для подтверждения Акта о провозглашении независимости Украины Верховная Рада инициировала проведение 1 декабря 1991 года республиканского референдума. Фактически, они был нужен для того, чтобы нейтрализовать заявления противников независимости о том, что народ Украины якобы не поддерживает Акт. Кроме того, мировое сообщество также не спешило признавать независимость Украины, наблюдая, как события будут развиваться дальше.

В списки для голосования были внесены 37 миллионов 885,6 тысяч человек, а в самом голосовании участвовал 31 миллион 891,7 тысяч человек (84,18%).

Более 90% участников референдума поддержали независимость Украины. Фото: архив

Независимость поддержали 90,32% участников референдума – 28 миллионов 804,1 тысяча человек. Фактически, именно результаты этого референдума и послужили фактором окончательного развала СССР.

В этот же день в Украине были проведены выборы президента. За пост сражались бывший секретарь ЦК КПУ и глава Верховной Рады Леонид Кравчук и представитель оппозиционного к советской власти Народного Руха Вячеслав Черновол. По результатам голосования первым в истории независимой Украины президентом стал Кравчук, набрав 61,59% голосов.

Леонид Кравчук. Фото: архив

Через неделю после референдума в Беловежской пуще под Брестом (Беларусь) состоялась встреча президента Украины Леонида Кравчука, председателя Верховной Рады Беларуси Станислава Шушкевича и президента Российской Федерации Бориса Ельцина. Результатом встречи стала официальная констатация распада СССР и заключение соглашения о создании Содружества независимых государств (СНГ).

Подписание договора о ликвидации СНГ. Фото: uk.wikipedia.org

При этом Украина, хоть и была государством-учредителем СНГ, но членом Содружества не считалась, поскольку не ратифицировала его устав. 19 марта 2014 года в результате российской аннексии Крыма Совет национальной безопасности и обороны Украины дал старт процедуре выхода Украины из СНГ. Этот процесс еще не завершился, на данный момент в Верховную раду Украины внесен соответствующий закон.

1992. Ваучерная приватизация

Приватизация госпредприятий в Украине началась в 1992 году и ставила перед собой цель разгосударствления собственности. В 1993 году народ впервые услышал о приватизационных ваучерах, получив которые в "Ощадбанке", каждый мог стать собственником одной пятидесятидвухмиллионной части всенародного достояния. Собственность госпредприятий правительство оценило в астрономическую сумму — более 520 триллионов карбованцев, то есть один ваучер стоил в 1993 году 10 млн 50 тысяч крб. Но уже к концу года эти деньги превратились в ничто из-за стократной инфляции.

Приватизационный ваучер. Фото: uk.wikipedia.org

При этом, люди не знали что делать с этими желто-зелеными бумажками. Их советовали вкладывать в акции предприятий, но никто не знал каких. Более того, сперва эти "ваучеры" запрещалось продавать и покупать. Это привело к тому, что первоначально приватизацией могли воспользоваться лишь те люди, которые имели влияние на трудовые коллективы — директора заводов. Они убеждали работяг вкладывать свои ваучеры в акции собственного предприятия и реально становились его собственниками.

В 1994 году приватизация была приостановлена, а затем возобновлена, но уже на других условиях, при которых ваучеры могли менять собственника. Началась их скупка различными инвестфондами. Где-то с 1995—1996 годов контроль над промышленными предприятиями стали устанавливать частные трейдеры — торговцы газом, металлом и сырьем. То, что задумывалось как инструмент создания общества совладельцев и акционеров, привело к построению олигархического капитализма. Ваучерная приватизация закончилась в 1999 году. В результате миллионы украинцев так и не стали собственниками своей доли в госпредприятиях.

1993. Забастовки шахтеров

Крупнейшая забастовка шахтеров происходила с 7 по 20 июня 1993 года. Поводом для ее начала послужило многократное (в 3-5 раз) повышение цен без соответствующей индексации заработной платы. Но митингующие выдвинули руководству страны не только экономические требования относительно пересмотра цен и заработной платы, но и политические – референдум о доверии президенту.

Забастовка шахтеров была одной из самых массовых в Украине. Фото: uateka.com

Верховная Рада Украины тогда пошла митингующим навстречу и выполнила их требование – назначила на 26 сентября 1993 года консультативный референдум о недоверии президенту и парламенту. После переговоров с действующим тогда президентом Леонидом Кравчуком Рада отменила референдум и назначила досрочные президентские и парламентские выборы.

1994. Досрочная смена власти и отказ от ядерного оружия

В результате массовых забастовок шахтеров Верховная Рада инициировала проведение первых в истории независимой Украины досрочных выборов президента в марте 1994 года и парламента в июне 1994 года.

Инаугурация Леонида Кучма. Фото из открытых источников

Основным конкурентом действующего на тот момент президента Леонида Кравчука на выборах стал экс-премьер-министр Леонид Кучма. Однако в первом туре ни один из кандидатов не сумел набрать большинство голосов. Второй тур выборов прошел 10 июля 1994 года. По его результатам президентом стал Кучма.

10 января 1994 года Украина отказалась от ядерного оружия. Великие державы договорились, что весь ядерный арсенал бывшего СССР перейдет под контроль России. Украина некоторое время уходила от ответа на вопрос, будет ли отдавать она свои ракеты, чем вызвала раздражение не только у России, но и у США. С обеих сторон оказывалось жесткое давление и, в конце концов, Кравчук подписал отказ. Страна, имевшая третий в мире после США и России ядерный потенциал, добровольно отдала россиянам боеголовки и крылатые ракеты, взорвала пусковые шахты, а 43 стратегических супербомбардировщика Ту-160 и Ту-95МС пошли на металлолом.

Под гарантии безопасности Украина отказалась от ядерного оружия. Фото: uateka.com

В декабре 1994 года лидеры Украины, России, США и Великобритании подписали Будапештский меморандум – меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия. Данным меморандумом Украине гарантировалось уважение ее независимости, суверенитета и территориальной целостности, воздержание от политического, экономического или военного посягания на ее территориальную целостность и политическую независимость.

Однако уже в 2014 году одна из стран-гарантов этого, Россия, аннексировала украинский полуостров Крым и временно оккупировала часть Донецкой и Луганской области. В 2015 году Верховная Рада Украины признала Россию страной-агрессором. США и Великобритания также заявили о нарушении Россией ее обязательств перед Украиной.

1995. Украина стала полноправным членом Совета Европы

Еще в 1992 году Верховная Рада Украины получила статус "специально приглашенного гостя" в Парламентской ассамблее совета Европы (ПАСЕ), что позволило украинским депутатам участвовать в ее работе. В том же году Совет Европы поручил ПАСЕ подготовить вывод относительно степени готовности Украины к вступлению в Совет.

Фото из открытых источников

Но только в 1995 году вывод ПАСЕ относительно украинской заявки был положительный. После этого Комитет министров Совета Европы единогласно утвердил резолюцию о присоединении Украины в качестве 37-го члена. Получив членство в Совете Украина не только декларировала свою принадлежность к европейской семье народов, но и взяла на себя ряд обязательств в сфере реформирования действующего законодательства на основании норм и стандартов Совета Европы.

1996. Конституция и гривна

28 июня 1996 года Украина получила Конституцию. Основной закон принимали в авральном режиме — с 10 утра 27 июня до 6 утра 28 июня.

Депутаты подбрасывают докладчика по тексту Михаила Сироту с утра 28 июня 1996 года. Фото: uateka.com

Этому предшествовала борьба за власть между спикером Александром Морозом и президентом Леонидом Кучмой. Соратники последнего в марте 1996 года предложил свой вариант основного закона, который приводил к нулю полномочия парламента, превращая его в двухпалатный. Президент пригрозил Морозу, что вынесет этот проект на референдум, и тот согласился на принятие некоего компромиссного варианта. Компромисс был, конечно, в пользу Кучмы — президент теперь полностью контролировал правительство (назначая и снимая министров) и регионы (снимая и назначая губернаторов). Зато парламент остался однопалатным и сохранил свою жизнь до очередных выборов марта 1998 года.

Первая редакция Конституции. Фото из открытых источников

До 1996 года Украина жила без национальной валюты. В 1992 году на время переходного периода в стране была введена временная валюта – украинский карбованец или купоно-карбованец. Именно карбованцы стали жертвой инфляции в результате экономического кризиса переходного периода.

Гривна образца 1992 года. Фото: uk.wikipedia.org

И только в 1995 году экономическая ситуация в стране стабилизировалась, что позволило ввести в оборот государственную валюту Украины – гривну, первые образцы которой изготовили в Канаде еще в 1992 году. Денежная реформа проводилась с 2 по 16 сентября 1996 года. В первый ее день по установленному курсу были переведены в гривны цены, тарифы, зарплаты, стипендии и пенсии, деньги на счетах предприятий и сбережения украинцев. Курс тогда оставлял 100000 крб за одну гривну. В эти дни в обороте были и обе валюты, а уже с 16 сентября единственным законным платежным средством в Украине стала гривна.

1997. Большой договор с Россией и первый украинский космонавт

В мае 1997-го Украина и Россия подписали Большой договор о дружбе и сотрудничестве. В соглашении закреплялся принцип стратегического партнерства, признания нерушимости существующих границ, уважения территориальной целостности и взаимного обязательства не использовать свою территорию в ущерб безопасности друг друга. Обе страны ратифицировали договор в 1998 году.

Леонид Кучма и Борис Ельцин подписывают договор. Фото из открытых источников

В 1997-м в Украине появился первый космонавт — им стал 46-летний полковник ВВС Леонид Каденюк, уроженец Буковины. Свой 16-суточный полет он совершил на американском шаттле "Колумбия", том самом, что в 2003-м взорвался при посадке вместе с экипажем.

Леонид Каденюк. Фото: ru.wikipedia.org

После возвращения Каденюк не стал по популярности "украинским Гагариным", но широко известен и доныне. Слетав в космос, он занялся политикой, был депутатом Верховной Рады и советником премьер-министра Украины по вопросам авиации и космонавтики.

1998. Кризис из-за "российского дефолта"

Стабильность и внешнее благополучие экономики на протяжении всего 1997 года плавно перетекли в глубокий кризис 1998 года. Началось все в России, которая к тому времени накопила огромный долг, выстроив гигантскую пирамиду краткосрочных госзаймов. 17 августа Кремль признал свою неспособность расплатиться по долгам, объявив дефолт. Курс рубля рухнул в четыре раза, банковская система оказалась на грани развала. Но и украинской экономике, тесно "переплетенной" с экономикой соседей, пришлось несладко. Ситуацию усугубили меры Нацбанка, направленные на ограничение денежной массы в стране, которые оставили предприятия без свободных средств, за чем, естественно, последовал кризис неплатежей, в том числе и в бюджет, а параллельно упали мировые цены на основной экспортный продукт — сталь.

Фото: архив

В то же время государству нечем было платить по облигациям госзайма. Тогда правительство заставило банкиров отказаться на время от получения выплат по госзаймам, а с немногочисленными иностранными держателями договорились об отсрочке платежей. И краха финансовой системы избежать удалось, равно как и объявления дефолта. Но без потерь все равно не обошлось — так как иссяк такой мощный источник пополнения бюджета, как облигации госзайма, страна столкнулась с платежным дефицитом. Денег не хватало ни на что — ни на зарплаты, ни на пенсии, ни, тем более, на удержание курса гривни. В итоге, гривню решили постепенно девальвировать, одновременно создавая трудности тем, кто хотел купить валюту. К концу года курс упал почти в два раза. Экономика страны находилась в жестоком ступоре и кризисе неплатежей. Выходила из этого состояния Украина еще несколько последующих лет.

1999. Разрешение на арест Лазаренко и подозрительная смерть Чорновола

25 марта 1999 года погиб известный политик, лидер Народного Руха и один из реальных кандидатов в президенты Украины Вячеслав Чорновил. Ночью недалеко от Борисполя Toyota под управлением Евгения Павлова, в которой находились Чорновил и пресс-секретарь Руха Дмитрий Понамарчук, на высокой скорости врезалась во внезапно развернувшийся и перегородивший трассу КамАЗ. Чорновол и Павлов погибли, Понамарчук получил серьезные травмы.

Вячеслав Чорновил. Фото: ru.wikipedia.org

Действующий тогда глава МВД Юрий Кравченко сразу назвал это несчастным случаем, подчеркнув, что версия умышленного убийства даже не рассматривалась. Уголовное дело быстро прекратили за отсутствием состава преступления. Водитель КамАЗа попал под амнистию. В 2001-м следствие возобновили и снова закрыли. Между тем скоропостижно умер важный свидетель, 42-летний экспедитор, находившийся в кабине грузовика, — в его теле обнаружены тяжелые металлы, якобы приведшие к смерти. Куратор следствия замгенпрокурора Николай Голомша в 2008-м назвал автокатастрофу спланированной акцией против Чорновила, которого эксперты Чорновил считали опасным для Кучмы кандидатом на выборах.

Павел Лазаренко. Фото: В. Милосердов

Осенью 1998-го Генпрокуратура завела пять уголовных дел, в которых так или иначе фигурировал экс-премьер-министр Украины Павел Лазаренко. В парламенте со дня на день ожидалось представление ГПУ о снятии с него неприкосновенности. Однако 2 декабря 1998 года его задержала швейцарская полиция при попытке въехать в эту страну по панамскому паспорту. В Украине стали обсуждать вопрос об экстрадиции Лазаренко, но его тем временем выпустили под залог в 3,5 млн долларов.

В начале февраля 1999 года ГПУ все же внесла в Раду представление на Лазаренко. Экс-премьер получил против себя 310 голосов. Но, как оказалось, Лазаренко уже в Украине нет. Спустя три дня его задержали в аэропорту Нью-Йорка за нарушение визового режима. Он тут же объявил, что просит политического убежища в Штатах, и до решения суда по этому вопросу его поместили в тюрьму возле Лос-Анджелеса. Впрочем, в 2000 году Лазаренко были предъявлены обвинения в вымогательстве, отмывании денег и мошенничестве. Следствие длилось еще шесть лет и закончилось приговором в 9 лет лишения свободы.

2000. Остановка ЧАЭС и "кассетный скандал"

В марте Кабмин принял постановление о прекращении эксплуатации Чернобыльской АЭС. Остановку превратили в шоу: 15 декабря в 13.15 глава государства из столичного Дворца "Украина" отдал соответствующую команду, зрители в прямом эфире наблюдали за поворотом ключа, останавливающего третий реактор. 1-й блок был остановлен в 1996-м, а 2-й блок — в 1999 году.

Леонид Кучма на ЧАЭС. Фото из открытых источников

На сегодняшний день на ЧАЭС завершается сооружение нового безопасного конфайнмента, который накроет аварийный блок вместе с отслужившим саркофагом. После герметизации конструкции внутри конфайнмента начнется демонтаж конструкций. Полное закрытие ЧАЭС займет почти сто лет.

Журналист Георгий Гонгадзе был убит в 2000 году. Фото из открытых источников

28 ноября 2000 года лидер Социалистической партии Украины Александр Мороз опубликовал в украинских СМИ ряд аудиозаписей, содержание которых якобы свидетельствовало о ряде громких преступлений. Одним из преступлений было убийство журналиста Георгия Гонгадзе. Также пленки якобы запечатлели процесс давления президента и его приближенных на других политиков и журналистов страны. В результате в стране разразился так называемый "кассетный скандал". Как стало известно позже, аудиозаписи разговоров президента вручил Александру Морозу бывший майор госохраны Президента Николай Мельниченко, который после скандала получилполитическое убежище на территории США. По словам Мельниченко, общая продолжительность сделанных им записей разговоров главы государства составляет 300 часов.

"Кассетный скандал" спровоцировал в стране волну митингов под лозунгом "Украина без Кучмы". В результате давления акций протеста Кучма отправил в отставку министра внутренних дел Юрия Кравченко и главу Службы безопасности Украины Леонида Деркача.

2001. Крушение ТУ-154 и визит Папы

В конце июня Украину посетил Иоанн Павел II — поляк Кароль Войтыла. Впервые за историю Святого Престола его глава ступил на нашу землю. Он три дня провел в Киеве и два — во Львове. И если в столице мероприятия с его участием собрали 200 тысяч человек, среди которых было много польских паломников, то на Галичине на папских литургиях побывали около двух миллионов.

Иоанн Павел II и Леонид Кучма. Фото AFP

Против визита активно выступали верующие украинской православной церкви московского патриархата, накануне в Киеве протестовали пять тысяч человек. Но обошлось без эксцессов — было много милиции, а по пути следования "папамобиля" улицы расчищали от народа. И только небольшая группа "обороняла" Софийский собор и Печерскую Лавру. И когда папа пожелал посетить Софию хотя бы как частное лицо, его отговорили. Камень преткновения между Ватиканом и Московским патриархатом — захват греко-католиками православных церквей во Львове в 1992 году (УГКЦ говорила, что возвращала храмы, которые у них отобрала после войны советская власть).

ТУ-154 разбился в 2001 году. Фото из открытых источников

4 октября над акваторией Черного моря был сбит пассажирский самолет Ту-154М российской компании "Сибирь", совершавший рейс по маршруту Тель-Авив — Новосибирск. На его борту находились 78 граждан РФ и Израиля — 66 пассажиров и 12 членов экипажа, никто не выжил. По предварительной версти, которая до сих пор вызывает серьезные сомнения, самолет был случайно сбит украинской ракетой в ходе военных учений ПВО в Крыму. После пуска она якобы ошибочно перенацелилась на Ту-154, взорвавшись в полутора десятке метров над ним и отправив на морское дно вместе с людьми.

Руководство Минобороны отрицало связь между учениями и погибшим лайнером, но затем признало вину, после чего между Украиной, Россией и Израилем было достигнуто трехстороннее соглашение о выплате семьям погибших компенсаций в размере $200 тыс. за каждого погибшего. Однако выплаты произвели в режиме экс гратиа — в виде некой благотворительной помощи, без фактического признания ответственности за сбитый самолет. Окончательно виновные в катастрофе на сегодняшний день не установлены.

2002. Катастрофа на авиашоу поблизости Львова

27 июля на военном аэродроме Скнилов во Львове на зрителей праздничного авиашоу в честь 60-летия создания 14-го авиакорпуса упал истребитель Су-27. Около часа дня самолет под управлением пилотов Владимира Топонаря и Юрия Егорова, рисуя в воздухе "косую петлю с поворотом", не смог выйти из фигуры, поскольку пролетал слишком низко над землей. Многотонная машина задела дерево и, ударившись крылом о бетон, начала скользить вдоль земли через летное поле, задевая на ходу людей. Падая, Су-27 задел демонстрационный самолет, оторвал ему хвост, и, упав на землю, взорвался. Пилоты успели катапультироваться.

В результате падения самолета погибли 77 человек. Фото из открытых источников

В результате трагедии погибли 77 человек, среди них 28 детей. Всего в скниловской катастрофе пострадали около полутысячи человек, 12 остались инвалидами. Сразу после аварии было несколько версий ее причин: ошибка пилотов, отказ двигателей и халтурная организация полетов. Суд шел три года. Пилотов обвинили в халатности и невыполнении летного плана. Егорову дали восемь лет (в 2007 году президент Виктор Ющенко сократил ему срок до трех, пилот уже на свободе), а Топонарю — 14 лет.

После этого авиашоу в Украине запретили.

2003. Конфликт вокруг острова Тузла

В конце сентября Россия без ведома Украины начала строительство дамбы от российского Таманского полуострова к украинскому острову Коса Тузла в Керченском проливе между Черным и Азовским морями. Несмотря на протесты украинского МИД, строительство велось в три смены.

Переговоры между сторонами начались только тогда, когда строители достигли украинского пограничного понтона. Cтроительство дамбы было приостановлено в ноябре в 102 метрах от госграницы Украины по договоренности премьер-министров Украины и России.

Керченский пролив после сооружения дамбы. Фото: uk.wikipedia.org

В 2005 году Украина заявила, что Россия якобы признала остров и воды вокруг него украинскими, но в РФ в ответ сообщили, что "правовой статус острова Тузла остается неопределенным".

2004. "Оранжевая революция" и Конституционная реформа

21 ноября 2004 года Центральная избирательная комиссия Украины объявила предварительные результаты второго тура президентских выборов, согласно которым с преимуществом в 3 % победил Виктор Янукович, бывший в то время премьер-министром. Сторонники основного соперника Януковича на выборах — Виктора Ющенко — и большинство иностранных наблюдателей считали, что этот перевес Януковича в голосовании был достигнут за счет нарушений на выборах.

На следующий день по Украине прокатилась волна митингов и мирных протестов, получившая название "Оранжевая революция". В декабре Верховный Суд Украины признал, что определить победителя выборов невозможно и назначил переголосование второго тура на 26 декабря 2004 года. Повторное голосование зафиксировало победу Виктора Ющенко с отрывом в 8 %. В январе 2005 года акции протеста прекратились.

"Оранжевая революция". Фото: uk.wikipedia.org

Во время революции Юлия Тимошенко и Виктор Ющенко были соратниками. Фото из открытых источников

Одним из результатов "Оранжевой революции" стало внесение изменений в Конституцию, в результате которых Украина стала страной с парламентско-президентской формой правления.

2005. Статус страны с рыночной экономикой и "Евровидение"

Европейский Союз предоставил Украине статус страны с рыночной экономикой. Это стало возможным после того, как Украина выполнила ряд технических требований. В результате этого решения стало возможным углубление экономического сотрудничества Украины и ЕС. Уже тогда Украина подтвердила стратегическую цель – полномасштабную интеграцию в ЕС.

"Грынджолы" во время выступления на конкурсе. Фото из открытых источников

Благодаря победе Русланы в 2004 юбилейный 50-й финал конкурса "Евровидение" проводился в Киеве. От Украины выступала группа "Грынджолы", исполнившая хит революции "Разом нас багато". Впрочем, на конкурсе они провалились. Победителем "Евровидения-2005" стала певица Елена Папаризу из Греции.

2006. Янукович стал премьер-министром

Летом 2006 года фракции ПР, СПУ и КПУ объявляют о создании "антикризисной коалиции". На пост премьер-министра они выдвинули Виктора Януковича, основного противника действующего тогда президента Виктора Ющенко на выборах. Ющенко, в свою очередь, собрал представителей всех парламентских фракций для переговоров, в том числе оппозиционную "Партию Регионов". Результатом переговров стало подписание "Универсала национального единства", как обязательного условия для согласия президента на премьерство Януковича. В документе содержались принципы внутренней и внешней политики, которых должно ыбло придерживаться новое правительство.

Виктор Янукович в 2006 году стал премьер-министром Украины. Фото: архив АПУ

В августе 2006 года Виктор Янукович стал премьер-министром Украины. Это была его вторая каденция на посту главы правительства.

2007. Политический кризис

В марте 2007 году президент Виктор Ющенко издал указ о роспуске парламента и назначении новых выборов, который коалиция признала незаконным. Янукович заявил, что согласится идти на выборы только если Конституционный суд вынесет вердикт о конституционности указов. Так как ситуация в КС складывалась в пользу коалиции, то секретариат президента начал кампанию по дискредитации судей, а потом и вовсе заблокировал их деятельность, уволив и отозвав часть судей. Однако, ситуация в общем-то складывалась в пользу "сине-белых", так как у Ющенко не было в общем-то никакой возможности склонить коалицию и парламент согласится с его указами.

Ситуация резко обострилась в конце мая 2007 года, когда Ющенко попытался сместить генпрокурора Святослава Пискуна и поставить на его место своего человека — Шемчука. Однако министр внутренних дел Василий Цушко вместе со спецназом МВД взял под контроль ГПУ и не дал провести перестановки. В ответ Ющенко отдал приказ внутренним войскам идти на Киев, однако они были остановлены нардепами и силами МВД на подступах к столице и не изъявляли особого желания сражаться за президента. Однако, неожиданно, Янукович после встречи с Ющенко соглашается на досрочные выборы. Официальная причина — "мы не хотим гражданской войны". На самом же лидерам Партии Регионов Ющенко пообещал создание после выборов "широкой коалиции" между регионалами и "нашеукраинцами".

В ноябре 2007 года в новой Раде Блок Юлии Тимошенко и "Наша Украина – Народная самооборона" создали парламентскую коалицию. Тогда видное место на политической арене занял 33-летний Арсений Яценюк. Он был избран председателем Верховной Рады, став самым молодым украинским спикером.

Яценюк стал самым молодым спикером в истории Верховной Рады. Фото из открытых источников

Юлия Тимошенко, в свою очередь, стала премьер-министров Украины. Правда, с третьей попытки, набрав необходимый минимум в 226 голосов на голосовании в ручном режиме.

2008 год. Экономический кризис

В сентябре 2008 года началось резкое падение курса гривны относительно доллара США, которое в октябре спровоцировало панику на валютном рынке. С официального показателя в 4,86 на 1 октября 2008 за месяц доллар вырос до 5,76 грн, ослабив гривну на 27%.

Начались массовые сокращения работников в промышленности, в банках, в торговых компаниях. Сразу несколько банков начали задержки по выплатам своим вкладчиков.13 октября Нацбанк запретил досрочно выдавать депозиты. "Замороженными" оказались 145 млрд гривен "народных" денег. Но эта мера только усилила панические настроения. Нацвалюта пошла вниз. Отчасти это было обусловлено объективными причинами — резко снизился экспорт, а кредиты нам давать перестали, отчасти спекуляциями — бизнесмены и банки избавлялись от гривны и выводили свои средства за границу. Сложнее всего было в декабре – курс обвалился до 10 грн.

Фото из открытых источников

От окончательного краха украинскую экономику спас кредит МВФ. К концу года курс стабилизировали на уровне 8 грн. Но экономика страны сильно пострадала – в полуживом состоянии пребывала металлургия и все связанные с ней отрясли, тысячи вкладчиков не могли получить свои депозиты, бюджетникам заморозили зарплаты, шли массовые сокращения, сотни тысяч людей, которые брали валютные кредиты, оказались в сложном положении, ведь после обвала гривны они должны были отдавать в 1,5-2 раза больше.

2009. "Газовая война" с Россией

2009 год для Украины начался с "газовой войны" с Россией. Весь декабрь 2008 года Украина сначала не могла погасить долги за газ перед РФ, а затем – заключить новый контракт на поставку голубого топлива. Россия сначала перекрыла газ Украине, а затем, 7 января, Владимир Путин распорядился прекратить любые поставки газа на границу с Украиной. В итоге без газа осталась и часть Европы. В это время Россия обвиняла Украину в воровстве газа, а Украина не соглашалась на предложенную ей цену.

Юлия Тимошенко и Владимир Путин. Фото: ru.wikipedia.org

Однако, 19 января в Москве было подписано соглашение о поставках и транзите Украиной российского газа на 2009-2019 годы. В контракте была заложена цена – 450$ за тысячу кубометров и обязательный объем закупки в 52 млрд (с отклонением до 40). В 2011 за заключение этого договора Тимошенко посадили на 7 лет.

2010. Президентство Януковича и базирование Черноморского флота РФ в Крыму

В феврале 2010 года Виктор Янукович выиграл президентские выборы. Своего основного соперника – Юлию Тимошенко – он обошел с разницей в более 3%. Тимошенко предприняла попытку назначить обжаловать победу Януковича в Высшем административном суде, однако проиграла.

Инаугурация Виктора Януковича. Фото из открытых источников

В апреле в Харькове Янукович и президент России Дмитрий Медведев заключили соглашение о продлении срока базирования Черноморского флота РФ на территории Украины на 25 лет взамен на скидку на газ для Украины.

Черноморский флот РФ. Фото: ru.wikipedia.org

Через неделю Верховная Рада ратифицировала это соглашение. При этом, оппозиция, которая выступала против такого договора, забросала спикера Рады Владимира Литвина яйцами и бумажками. В зале парламента была брошена даже дымовая шашка.

Сессионный зал вов ремя голосования. Фото: ru.wikipedia.org

31 марта 2014 года, после аннексии Крыма, Госдума России денонсировала это соглашение в одностороннем порядке.

2011. Срок Тимошенко

Летом 2011 года Юлия Тимошенко была арестована по подозрению в превышении полномочий при заключении в 2009 году соглашений на поставку российского газа.

Суд над Тимошенко. Фото: А. Яремчук, "Сегодня"

11 октября Печерский районный суд Киева под председательствованием судьи Родиона Киреева приговорил Тимошенко к семи годам лишения свободы. Данное решение было обжаловано в соответствующих судебных инстанциях, однако апелляция не была удовлетворена.

На свободу Тимошенко вышла после победы Революции достоинства в 2014 году.

2012. Чемпионат Европы по футболу

Летом 2012 года Украина и Польша принимали Евро-2012. В Украине матчи проводились на стадионах в Киеве, Харькове, Донецке и Львове. В столице на Майдане Незалежности на все время чемпионата была разбита зона для болельщиков.

Талисманы чемпионата Славек и Славко. Фото: ru.wikipedia.org

Победителем чемпионата стала Испания.

2013. Евромайдан

В ноябре 2013 года Кабинет министров во главе с Николаем Азаровым приостановил подготовку к процессу подписания Соглашения об Ассоциации Украины и ЕС. Это решение вызвало волну демонстраций в поддержку курса на евроинтеграцию. Протесты переросли в Революцию после того, как в ночь на 30 ноября на Майдане Незалежности в Киеве силовики жестоко избили мирных митингующих.

Евромайдан. Фото: uk.wikipedia.org

И если сначала Революция достоинства была мирной, то потом ситуация обострилась. В противостоянию митингующих и силовиков в феврале 2014 погибли почти сто человек – "Небесная сотня". Тысячи участников Революции получили ранения.

Улица Грушевского 22 января 2014 года. Фото: uk.wikipedia.org

Фото: BULENT KILIC

Революция закончилась тем, что в феврале 2014 года президент Виктор Янукович сбежал из Украины, прихватив некоторых министров и чиновников, а Верховную Раду возглавили политики-активисты Революции.

2014. Аннеския Крыма и война

Спустя месяц после победы Революции достоинства, в марте 2014, Россия ввела свои войска в Крым. Причем военные такм находились без опознавательных знаков, чем заслужили название "зеленые человечки". После этого на полуострове был проведен псевдореферендум, с помощью которого Россия аннексировала Крым. Позжднее полуостров был якобы присоединен к России.

Владимир Путин и самопровозглашенные власти Крыма подписывают договор и принятии Крыма в состав России. Фото: uk.wikipedia.org

На полуострове начались притиснения несогласных, в особенности – крымских татар, многие из жителей переехали на материковую часть Украины. Сама Украина, как и мировое сообщество, не признала аннексию полуострова.

Последствия артобстрела Краматорска. Фото: соцсети

В апреле 2015 года группы вооруженных пророссийски настроенных людей начали захватывать административные здания и отделения милиции в городах Донецкой и Луганской облстей. Несмотря на призывы украинской власти, оружие они не сложили. В связи с этим в отдельных районах Донецкой и Луганской области началась антитеррористическая операция (АТО), которая до сих пор продолжается.

2015. Минские соглашения и падение гривны

11 февраля президент РФ Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Франсуа Олланд и президент Украины Петр Порошенко (Нормандская четверка") в Минске приняли декларацию в поддержку комплекса мер по выполнению Минских соглашений, принятого ранее Контактной группой по урегулированию ситуации в Украине.

Комплекс мер по выполнению Минских соглашений включал 13 пунктов, таких как полное прекращение огня, восстановление украинского контроля над границей, полное освобождение пленных и т.д. Определенное снижение уровня эскалации конфликта на Донбассе после этого наступило, но война продолжается до сих пор.

"Нормандская четверка" и президент Беларуси Александр Лукашенко в Минске. Фото: ru.wikipedia.org

Гривна падала весь 2014 год, но в 2015 году обвал нацвалюты стал колоссальным – в конце февраля за 1 доллар в обменниках давали почти 40 грн. Купить валюту было практически нереально. На сегодняшний день курс колеблется в пределах 25-26 грн за доллар.

2016. Вторая победа Украины на "Евровидении", е-декларации и декоммунизация

Вторую победу Украине на песенном конкурсе "Евровидение" принесла Джамала. В Стокгольме (Швеция) она исполнила песню "1944" о депортации крымских татар. В конкурсе принимали участие 42 страны. Второе и третье место заняли Австралия и Россия соответственно.

Джамала на "Евровидении-2016". Фото: eurovision.tv

Система е-деклараций в полноценном режиме заработала 1 сентября. Старт электронного декларирования в Украине был связан с немалым количество скандалов – вопросы вызывало программное обеспечение, степень защищенности информации и т.д.

Но настоящий шок рядовые украинцы и мировая общественность испытали уже после того, как доступ к реестру деклараций был открыт для всех желающих – оказалось, что Украина не такая бедная страна, просто богатства сосредоточены в руках властьимущих. Например, депутаты Верховной Рады суммарно задекларировали 12,6 млрд грн – в среднем по 29 млн грн на каждого, а в придачу к ним – коллекции часов, квартир, домов, автомобилей и картин. Члены Кабмина указали в декларациях почти 160 млн грн.

Первые уголовные производства по фактам незаконного обогащения на основании анализа сведений, приведенных в электронных декларациях, были открыты 17 ноября.

К концу 2016 года в Украине почти завершился процесс декоммунизации. Фото: AFP

К концу 2016 года Украина почти избавилась от символов тоталитаризма. По закону о декоммунизации к таким символам относятся все названия, связанные с Лениным, коммунизмом, комсомолом, а также памятники вождю мирового пролетариата и его соратникам. По словам директора Института национальной памяти Владимира Вятровича, населенные пункты с советскими названиями остались только в Крыму и на временно неконтролируемых территориях Донбасса — их там более сотни. На конец 2016 года были переименованы 51 493 улицы, а также скверы и другие топонимы, (их почти 52 тысячи), снесено 2389 памятников и памятных знаков, в том числе 1320 памятников Ленину. Постепенно убирались и мелкие символы советской эпохи — серпы, молоты, звезды со зданий.

Самым крупным объектом, переименованным в Украине в 2016 году, стал Днепропетровск. Убрав из названия облцентра вторую часть в честь партийного деятеля времен СССР Григория Петровского, Верховная Рада сократила название города до лаконичного Днепр.