"НИБУЛОН" показывает пример социальной ответственности и партнерства с областными властями в Запорожье

В светлый праздник Благовещения жители села Беленькое, что в часе езды от Запорожья, получили от лидера аграрного рынка Украины сельхозпредприятия "НИБУЛОН" долгожданный подарок.

К 1 июня компания построит на территории объединенной громады свой перегрузочный терминал стоимостью около 500 млн грн. А накануне передала сельчанам новый социальный объект – современный комплекс очистных сооружений ценой в 10 млн грн. "Это и есть реальный социально ответственный подход инвестора на территориях, на которых он работает", – заявил в ходе торжественной церемонии открытия объекта глава Запорожской областной госадминистрации Константин Брыль.

По его словам, село много лет находилось на грани экологической катастрофы: из-за отсутствия очистных сооружений тысячи тонн неочищенных вод от домов, больницы, школы и исправительного учреждения сбрасывались прямиком в Днепр.

"Компания "НИБУЛОН" как раз искала участок под новый перегрузочный терминал и не могла позволить, чтобы новый объект находился в зоне, опасной для громады и Днепра", – рассказал генеральный директор "НИБУЛОНа", Герой Украины Алексей Вадатурский. По его словам, после консультаций с обладминистрацией было принято решение достроить существующие, но уже по откорректированному специалистами компании проекту современные сооружения и безвозмездно передать их громаде в пользование.

А.Вадатурский отметил, что строительство очередного современного речного терминала на реке Днепр в с. Беленьком было бы невозможно без поддержки команды губернатора Константина Брыля, который взял на себя обязанность разрешить все бюрократические препятствия на пути реализации проекта.

"Благодаря губернатору, мы имели выход на любую контролирующую организацию по согласованию всех проектных решений, решений по земле", – отметил он. По словам Вадатурского, именно Брыль стал инициатором обращения к Президенту и Премьеру относительно создания благоприятных условий для развития отечественного судоходства и судостроения, которое подписали городские головы и главы ОГА приднепровских регионов.

В свою очередь, губернатор назвал компанию "правильным, справедливым и социально ответственным" инвестором.

"От этого инвестиционного проекта мы видим только одни плюсы. Он будет способствовать детенизации зернового рынка. Кроме того, это инвестиции в громаду. Только от этого предприятия село будет получать ежемесячно 300-400 тыс. грн отчислений – это около 4-5 млн грн в год. А это школа, дороги, освещение, садик, ФАП, и уменьшение социального напряжения. Добавим сюда еще прозрачную плату за землю, которой будет пользоваться компания. И мы получим процветающую громаду", – подчеркнул К. Брыль.

Гендиректор "НИБУЛОНа" отметил, что компания ориентируется на молодое поколение сотрудников, и поэтому заинтересована в том, чтобы создавать для них максимально комфортные условия, в том числе, и для обучения детей. Выступая перед громадой села, он взял на себя дополнительные обязательства: построить в Беленьком современный школьный стадион и оборудовать интерактивный компьютерный класс.

"Мы хотим, чтобы молодежь не уезжала из села, чтобы она работала здесь, чтобы здесь учились ее дети, чтобы они видели в селе перспективу, становились аграриями и работали для процветания страны", – подчеркнул он.

По словам Вадатурского, объект в Беленьком – это первый проект терминала, который полностью финансируется за счет кредитной линии в 74 млн долларов, выделенной "НИБУЛОНу" Европейским инвестиционным банком. Он даст возможность создать в селе дополнительно 140 новых рабочих мест. "Это будет для людей и для громады положительный стресс. Мы дадим работу всем, у кого будет для этого желание. Кроме того, задача нашего объекта – снять с автомобильных дорог до 300 000 тонн зерна. Только из окрестностей этого района, за 450 км (!) в Николаев в год привозят 41 тыс. тонн", – отметил А. Вадатурский.

Он также добавил, что на строительстве терминала уже задействованы 14 строительных организаций из Запорожской области. "Мы загрузили все заводы ЖБИ, пришлось привлекать даже компании из Днепра, такие интенсивные темпы мы набрали. Стандартно мы возводим такой терминал за 100 дней. Поэтому все подрядчики, с которыми мы работаем, проходят жесткий отбор. Сейчас мы строим терминал, который сможет принимать зерно уже ближайшей уборочной кампании", – отметил А.Вадатурский.

По словам Константина Брыля, в ближайшее время компания "НИБУЛОН" и Запорожская ОГА намерены реализовать еще один проект – реанимировать заброшенный элеватор в Токмаке и превратить его в современный зерновой терминал. "В комплексе три проекта "НИБУЛОНа" – в Беленьком, Каменке-Днепровской и Токмаке – дадут возможность нашим аграриям экономить от 4 до 6 долларов на каждой тонне зерна только за счет улучшения логистики. Кроме разгрузки дорог, мы также будем совместно с "НИБУЛОНом" отслеживать нарушения в перегрузке транспортных средств", – подчеркнул он.

А. Вадатурский добавил, что, по расчетам компании, каждый 1 млн тонн зерна, снятый с автомобильных дорог, позволяет экономить 790 млн грн на ремонте автомобильных дорог для государственного и местных бюджетов. "НИБУЛОН" же уже в ближайшее время намерен достичь объемов перевозки до 4 млн тонн зерна в год по Днепру и Южному Бугу.

"Когда есть строительство, когда реализовываются такие проекты – видно, что в стране есть жизнь. А если такие сложные проекты реализуются во время войны – то можно однозначно говорить о непобедимости нашей страны. Если бы у нас было больше таких компаний, как "НИБУЛОН", то Украина была бы впереди всех стран Европы", – подчеркнул глава Запорожской облгосадминистрации К.Брыль.