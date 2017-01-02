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Ночные морозы в Украине усилятся http://www.segodnya.ua/img/article/7852/46_main.1483378681.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7852/46_tn.1483378681.jpg Украина По прогнозам синоптиков, в стране ожидаются мокрый снег и гололед 

Ночные морозы в Украине усилятся

Сегодня, 19:36

По прогнозам синоптиков, в стране ожидаются мокрый снег и гололед 

В страну идет похолодание. Фото: AFP
В страну идет похолодание. Фото: AFP

3 января в Киеве облачно с прояснениями, небольшой мокрый снег, на дорогах местами гололедица, ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха в течении суток -1...+1 градус, сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе облачно с прояснениями, небольшой мокрый снег, на дорогах местами гололедица, ветер северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью +1...-4 градусов, на Закарпатье и Прикарпатье до -8 градусов, днем +2...-3 градуса.

В Карпатах небольшой мокрый снег, температура воздуха ночью -5...-10 градусов, днем -3...-8 градусов..

На севере облачно с прояснениями, небольшой мокрый снег, на дорогах местами гололедица, ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2...-4 градусов, днем +2...-3 градуса.

В центре облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах местами гололедица, ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1...-7 градусов, днем -2...+3 градуса.

На востоке облачно с прояснениями, без существенных осадков, местами туман, гололед, на дорогах местами гололедица, ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...-7 градусов, днем -2...+3 градуса.

На юге облачно с прояснениями, без существенных осадков, местами туман, гололед, на дорогах местами гололедица, ветер западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -3...-8 градусов, днем -1...+7 градуса.
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