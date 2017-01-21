Новейшие украинские БТР попытались утопить в Яванском море (фото)

Индонезийский корпус морской пехоты успешно протестировал новейшие украинские БТР-4М на побережье Яванского моря, недалеко от города Тангеранг. Об этом сообщает Defence blog, передает Корреспондент.

"Новый бронетранспортер-амфибия может плавать в море и преодолевать водные преграды без каких-либо конструктивных изменений", – пишет издание.

На БТР-4М стоят немецкие двигатели Deutz. Эта машина получила множество обновлений для использования ее именно в качестве амфибии.

Также сообщается, что БТР-4М – это первый военный экспорт Украины в Индонезию за почти два десятилетия.

Напомним, в марте 2014 года сообщалось, что Украина поставит Индонезии пять БТР-4М. А в случае успешного выполнения контракта Украина может поставить в эту страну еще 50 таких бронетранспортеров.

В июне 2016 года представители ВМС Индонезии побывали в Украине с целью проведения испытаний БТР-4М. Машины прибыли в Индонезию в сентябре 2016 года.

Как сообщалось, Украина взлетела в рейтинге производителей оружия, заработав в прошлом году почти миллиард долларов.