Новый боевой украинский дрон прошел испытания (видео)

Вчера, 17:47

Беспилотник способен нести ПТРК и летать на расстояние до 60 км


Новый боевой украинский коптер "Командор" прошел испытания. Беспилотное устройство способно нести противотанковый ракетный комплекс (ПТРК), но в будущем его могут оснастить другим оружием.

Создателем дрона является украинское ОКБ "Матрица Технологий" – Matrix-UAV. Видео испытаний обнародовал волонтер Юрий Касьянов.

Отмечается, что коптер "Командор" способен пребывать в воздухе до 1 часа. Дальность полета прототипа составляет до 60 км. Однако у серийного образца эти показатели возрастут до 100 км за счет замены электрической силовой установки на комбинированную.

Также известно, что беспилотник будет способен переносить груз до 50 кг. В частности, это могут быть противотанковые ракетные комплексы, пулеметы с функцией дистанционного управления или системы радиоэлектронной борьбы.

В то же время аппарат пригоден и для мирных целей – в частности, для доставки медикаментов или для патрулирования.
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Автор:

Сергей Остапенко

Источник:

"Сегодня"

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