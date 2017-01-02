Новый год футболиста Сергея Болбата: с девушкой в джакузи (фото)

Сергей Болбат проводит отпуск вместе со своей девушкой в Дубае

Выступающий на правах аренды за бельгийский "Локерен" украинский полузащитник Сергей Болбат проводит отпуск вместе со своей девушкой в Дубае. Именно там пара и встретила Новый год.

31 декабря футболист сходил не в баню, а в джакузи. Соответствующее фото в одной из социальных сетей разместила девушка игрока, права на которого принадлежат "Шахтеру".

После 21 тура "Локерен" занимает десятое место в чемпионате Бельгии, а Сергей Болбат сыграл в 14-ти играх и забил три гола.