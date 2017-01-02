Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Последние новости Украины
Новый год футболиста Сергея Болбата: с девушкой в джакузи (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7851/26_main.1483345785.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7851/26_tn.1483345785.jpg Украина Сергей Болбат проводит отпуск вместе со своей девушкой в Дубае

Новый год футболиста Сергея Болбата: с девушкой в джакузи (фото)

Сегодня, 10:29

Сергей Болбат проводит отпуск вместе со своей девушкой в Дубае

Сергей Болбат с девушкой проводят отпуск в Дубае. Фото Instagram
Сергей Болбат с девушкой проводят отпуск в Дубае. Фото Instagram

Выступающий на правах аренды за бельгийский "Локерен" украинский полузащитник Сергей Болбат проводит отпуск вместе со своей девушкой в Дубае. Именно там пара и встретила Новый год.

31 декабря футболист сходил не в баню, а в джакузи. Соответствующее фото в одной из социальных сетей разместила девушка игрока, права на которого принадлежат "Шахтеру".

После 21 тура "Локерен" занимает десятое место в чемпионате Бельгии, а Сергей Болбат сыграл в 14-ти играх и забил три гола.

0003_65
новый год, футболист, чемпионат Бельгии, Сергей Болбат, Локерен

Вы сейчас просматриваете новость "Новый год футболиста Сергея Болбата: с девушкой в джакузи (фото)". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Футбол

Украинец Сергей Болбат отличился голом в чемпионате Бельгии

26 Октября 2016, 13:15

Клуб украинца "Локерен" потерпел поражение от "Остенде"

Футбол

Лукаш Теодорчик признан лучшим игроком месяца. Фото ФК "Андерлехт"

Теодорчик снова забил и вывел "Андерлехт" в лидеры чемпионата Бельгии

16 Октября 2016, 22:11

Участие в матче против "Андерлехта" принял украинец Сергей Болбат

Футбол

Сергей Болбат заработал пенальти и удаление в матче чемпионата Бельгии

22 Августа 2016, 12:45

"Генк" отправил в ворота "Локерена" три безответных гола

Футбол

<p>Сергей Болбат. Фото belga</p>

Сергей Болбат еще год будет играть в "Локерене"

1 Июля 2016, 19:23

Украинский футболист продлил аренду с бельгийским клубом

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.