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Новый год Украина встретит без снега или сильных морозов http://www.segodnya.ua/img/article/7849/70_main.1483197729.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7849/70_tn.1483197729.jpg Украина Самая теплая погода ожидается на западе страны – до +4

Новый год Украина встретит без снега или сильных морозов

Сегодня, 17:21

Самая теплая погода ожидается на западе страны – до +4

Новый год Украина встретит без снега или сильных морозов. Фото: из открытых источников
Новый год Украина встретит без снега или сильных морозов. Фото: из открытых источников

Завтра, 1 января в Украине снега или сильных морозов не ожидается, передает телеканал "112 Украина".

Согласно данным Гидрометцентра, на востоке страны ночью температура снизится до 13 градусов мороза, а днем поднимется до 1 градуса тепла. В южных областях ночью до -11, днем до +1 градуса.

На севере страны ночью -3...-6, днем -1...1 градус.

На западе ожидается самая теплая погода. Ночью -9...-11 в Ужгороде и до 8 градусов мороза в других областях региона. Днем в западных областях до 4 градусов тепла.

В центральных областях днем 0...2 градуса, ночью 4...6 градусов мороза.

В Киеве 1 нваря ожидается солнечная погода, днем -1...1 градус.
Украина, новый год, погода, синоптики, прогноз погоды

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