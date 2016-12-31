Новый год Украина встретит без снега или сильных морозов
Самая теплая погода ожидается на западе страны – до +4
Завтра, 1 января в Украине снега или сильных морозов не ожидается, передает телеканал "112 Украина".
Согласно данным Гидрометцентра, на востоке страны ночью температура снизится до 13 градусов мороза, а днем поднимется до 1 градуса тепла. В южных областях ночью до -11, днем до +1 градуса.
На севере страны ночью -3...-6, днем -1...1 градус.
На западе ожидается самая теплая погода. Ночью -9...-11 в Ужгороде и до 8 градусов мороза в других областях региона. Днем в западных областях до 4 градусов тепла.
В центральных областях днем 0...2 градуса, ночью 4...6 градусов мороза.
В Киеве 1 нваря ожидается солнечная погода, днем -1...1 градус.
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