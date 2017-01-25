Новый магазин Egersund Seafood в ЦУМе (фото)

Церемония открытия прошла при участии Посла Королевства Норвегия Уле Терье Хорпестада (OleTerjeHorpestad).

На открытии нового Egersund Seafood в самом центре столицы господин Уле Терье Хорпестад, обратившись к присутствующим, сказал: "Рыба –национальная гордость нашей страны и основной продукт норвежского экспорта; 85% всей продукции, которую мы экспортируем в Украину– это морепродукты. Норвежская рыбная продукция получила высочайшую оценку украинских потребителей как наиболее чистая и вкусная. Наши страны имеют высокий потенциал сотрудничества и, несмотря на непростой период реформ в вашей стране, мы уверены, что оно будет продолжаться".

Это второй магазин Egersund Seafood в столице, теперь – в самом ее центре. Он органично вписался в формат фуд-корта, расположившегося на 6-м этаже ЦУМа. Норвежцы поразили не только впечатляющим ассортиментом и умением сохранить вкус и пользу морепродуктов, но и подачей: покупатель может получить исчерпывающую консультацию, попробовать любой продукт, заказать приготовить его на месте и, разумеется, приобрести все, что пришлось по вкусу.

Главный исполнительный директор норвежского холдинга Pelagia AS Эгил Магне Хогстад (Egil Magne Haugstad) сообщил, что в прошлом году компания поставила на украинский рынок 20 млн. кг морепродуктов, и объемы поставок будут расти. "Открытие магазина в столь прекрасном историческом месте Киева обязывает нас предоставлять продукцию еще более эксклюзивного качества и ассортимента. Мы пришли на украинский рынок в 2014 году и, несмотря на кризис, нам удалось выстроить стабильный бизнес. Я могу сказать, что мы здесь надолго".

Присутствовавшая на открытии магазина замминистра аграрной политикии продовольствия Украины по вопросам европейской интеграции Ольга Трофимцева назвала открытие нового Egersund Seafood примером истории успеха для инвесторов, еще одним, пусть небольшим, но шагом вперед в развитии экономических взаимоотношений двух стран.

Девиз компании –"VI ER EKSPERTER PÅ FISK", что в переводе с норвежского означает "Мы – эксперты в рыбе". Первый флагманский магазин Egersund Seafoodв Киеве открылся в ноябре 2014 года с участием премьер-министра Норвегии госпожи Эрны Сульберг, которая назвала его примером того, как могут строиться долгосрочное сотрудничество и доверие между странами.

Уже два с половиной года Egersund Seafood в Киеве является уникальным рыбным магазином родом из Норвегии. Никто другой на рынке не может предложить в комплексе то, что предлагает команда Egersund Seafood:

- производство, заморозка, транспортировка и прямые продажи без посредников конечному потребителю с контролем качества от вылова до прилавка;

- широкий ассортимент норвежских морепродуктов и морепродуктов от проверенных партнеров из других стран;

- засолка на заводе в Норвегии сельди и скумбрии сразу после вылова, позволяющая максимально сохранять свойства продукта;

- отказ от консервантов и антибиотиков в продукции;

- консультации и рекомендации продавцов при выборе морепродуктов;

- высокотехнологичная шоковая заморозка;

- уникальные seafood bar и хоспер-меню в магазине.

Информация о компании

Магазины Egersund Seafood входят в состав норвежского рыбного холдинга Pelagia AS —крупнейшего производителя и прямого поставщика норвежской рыбы в более чем 35 стран мира. В состав холдинга PelagiaAS входят 26 заводов по всей Норвегии и за ее пределами. Компания существует с 1921 года, свою первую поставку рыбы в Украину осуществила в 1996 году.

Первый магазин Egersund Seafood открылся в Киеве в мае 2014 года. Вскоре после открытия магазин быстро вышел на плановые показатели и превысил их благодаря высочайшей планке качества и уникальной концепции шопинга.

Продукция высокого качества — отличительная черта магазинов Egersund Seafood. Компания контролирует весь процесс — от вылова, заморозки и переработки до транспортировки, хранения и продажи продукции. Ассортиментная политика магазинов Egersund Seafood основана на том, что компания производит вылов рыбы и морепродуктов собственными кораблями, переработку продукции на собственных предприятиях, сама привозит в Украину и продает непосредственно конечному потребителю. Морепродукты и рыбу, которые не обитают в водах Норвегии, компания получает от многолетних надежных партнеров-производителей из других стран мира. Морепродукты — это не только деликатесы, а и наиболее полезные для человека продукты питания, – комментируют в компании.

http://egersund.ua/