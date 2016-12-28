О, люстра шатается: украинцы рассказали о ночном землетрясении

Минувшей ночью на востоке Румынии произошло землетрясение магнитудой 5,6 баллов. Эпицентр находился примерно в 120 км от границы Украины, поэтому подземные толчки ощутили и украинцы.

Сильнее всего отголоски румынского землетрясения дошли до Одесской области, но почувствовались также в Киеве, Житомире и Черновцах. Впрочем, некоторые жители этих городов ничего и не заметили, узнав о землетрясении из интернета.

Своими впечатлениями и наблюдениями украинцы поделились в социальных сетях.

лежиш на ліжку, втикаєш в тел, о, знову землетрус, о, люстра хитається — yushko (@yashalonina1) 27 декабря 2016 г.

Я одна не слышала землетрясения? — (@kate_repinsk) 28 декабря 2016 г.

Напомним, ранее в сети появились кадры землетрясения, снятые на камеру.