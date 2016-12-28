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О, люстра шатается: украинцы рассказали о ночном землетрясении http://www.segodnya.ua/img/article/7838/34_main.1482917439.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7838/34_tn.1482917439.jpg Украина Подземные толчки ощущали в Одессе, Киеве, Житомире и Черновцах

О, люстра шатается: украинцы рассказали о ночном землетрясении

Сегодня, 11:30

Подземные толчки ощущали в Одессе, Киеве, Житомире и Черновцах

Украинцы поделились впечатлениями от ночного землетрясения. Фото: из открытых источников
Украинцы поделились впечатлениями от ночного землетрясения. Фото: из открытых источников

Минувшей ночью на востоке Румынии произошло землетрясение магнитудой 5,6 баллов. Эпицентр находился примерно в 120 км от границы Украины, поэтому подземные толчки ощутили и украинцы.

Сильнее всего отголоски румынского землетрясения дошли до Одесской области, но почувствовались также в Киеве, Житомире и Черновцах. Впрочем, некоторые жители этих городов ничего и не заметили, узнав о землетрясении из интернета.

Своими впечатлениями и наблюдениями украинцы поделились в социальных сетях.

Напомним, ранее в сети появились кадры землетрясения, снятые на камеру.
Румыния, Украина, украинцы, землетрясение, реакция, соцсети, подземные толчки

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Авторы:

Сергей Остапенко, Сергей Науменко

Источник:

"Сегодня"

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