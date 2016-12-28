О, люстра шатается: украинцы рассказали о ночном землетрясении
Подземные толчки ощущали в Одессе, Киеве, Житомире и Черновцах
Минувшей ночью на востоке Румынии произошло землетрясение магнитудой 5,6 баллов. Эпицентр находился примерно в 120 км от границы Украины, поэтому подземные толчки ощутили и украинцы.
Сильнее всего отголоски румынского землетрясения дошли до Одесской области, но почувствовались также в Киеве, Житомире и Черновцах. Впрочем, некоторые жители этих городов ничего и не заметили, узнав о землетрясении из интернета.
Своими впечатлениями и наблюдениями украинцы поделились в социальных сетях.
лежиш на ліжку, втикаєш в тел, о, знову землетрус, о, люстра хитається— yushko (@yashalonina1) 27 декабря 2016 г.
Я одна не слышала землетрясения?— (@kate_repinsk) 28 декабря 2016 г.
Напомним, ранее в сети появились кадры землетрясения, снятые на камеру.
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