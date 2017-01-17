ОБСЕ планирует расширить свое присутствие на Донбассе (видео)

ОБСЕ планирует расширить свое присутствие на Донбассе. Об этом заявил в Киеве действующий председатель международной миссии Себастьян Курц.

Глава МИД Украины Павел Климкин уверен, что работу ОБСЕ на Донбассе блокирует Россия.

Особенно на территории, где находится оружие и российские войска. В приоритете – обеспечить доступ миссии к неконтролируемым участкам границы. У Киева есть четкий план, как это сделать.

"Необходимо установить базы вдоль неконтролируемой части границы, расположить соответствующее оборудование для наблюдения, поставить представителей ОБСЕ на нашей части границы и позволить им проводить инспекции", – заявил Павел Климкин, министр иностранных дел Украины.

"Наш приоритет – расширить миссию ОБСЕ, улучшить ее обеспеченье техническими средствами, расширить доступ на территорию Донбасса, чтобы наблюдатели могли лучше исполнять свои обязанности, и таким образом обеспечить большую безопасность местным жителям", – добавил в свою очередь Себастьян Курц, министр иностранных дел Австрии, глава ОБСЕ.

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