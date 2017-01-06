Очереди на границе Украины с Польшей исчезли

Еще вчера на границе Украины с Польшей в очередях простаивало больше ста автомобилей

По состоянию на утро пятницы, 6 января, на украинско-польской границе очереди отсутствуют. Об этом сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины на своей странице в Facebook.

Согласно сообщению, утром 6 января нет автомобилей в очереди на пересечение украинско-польской границы. Также нет и скопления машин на словацком, венгерском, румынском и молдавском направлениях.

Напомним, вчера вечером на границе Украины с Польшей в очередях стояло 130 автомобилей.