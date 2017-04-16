Очереди за биометрическими паспортами в Украине вдохновили мошенников

Аферисты могут подсунуть человеку поддельный загранпаспорт, пропасть с его деньгами, а то и вовсе набрать кредитов на имя клиента

Безвиз активизировал спрос на загранпаспорта с биометрическими данными, ведь именно обладатели таких документов смогут беспрепятственно ездить в Европу, тогда как собственникам обычных паспортов и дальше придется открывать визы. Подогревают ажиотаж в паспортных столах и приближающиеся летние отпуска, пишет UBR.

По словам пресс-секретаря госпредприятия "Документ" Владимира Полищука, только в день, когда были объявлены результаты голосования Европарламента по безвизу для Украины, на их сайт, вместо стандартных 2-3 тыс. человек, зашло порядка 25 тыс. Непривычное к такому наплыву посетителей "железо" попросту легло.

Сейчас сайт работает, но по "техническим причинам" во всех паспортных центрах оформление и выдача загранпаспортов не ведется. На госпредприятии советуют попытать счастья в другом ведомстве — отделениях Госмиграционной службы (ГМС).

Но и там электронная онлайн-очередь расписана далеко вперед. Правда, можно попробовать прийти и стать в очередь непосредственно в отделениях ГМС (места равномерно распределяются между двумя очередями).

В ГМС настоятельно не рекомендует украинцам обращаться к сомнительным посредникам.

Сложности с биометрическими паспортами могут заставить граждан обращаться к услугам посредников, которые обещают в обход очередей сделать все документы в необходимые сроки. Но в ГМС настоятельно не рекомендует украинцам обращаться к такого рода сомнительным посредникам. В лучшем случае, это закончится оформлением документов в той же миграционной службе, только втридорога, а худшем — можно остаться и без загранпаспорта, и без денег.

Вылавливают доверчивых граждан в очередях

Стоимость услуг компаний-посредников варьируется от 1 тыс. до 8 тыс. грн, в зависимости от срочности решения вопроса. Для сравнения, в государственном центре обслуживания граждан "Паспортный сервис" паспорт обойдется в 990 – 1245 грн. В ЦНАПах при районных администрациях и миграционной службе — еще на 400 грн дешевле.

При этом, на удочку аферистов могут попасть люди, которым загранпаспорт нужно получить срочно, и они готовы заплатить за документ любые деньги. Но посредники могут попросить и сумму, сопоставимую с государственным ценником, играя как раз на нежелании клиента стоять в очередях.

В итоге мошенники могут либо подсунуть человеку поддельный загранпаспорт, либо просто пропасть с его деньгами.

О мошенниках знают и в ГП "Документ". При этом в ведомстве отметили, что последствия сотрудничества с ними для украинцев могут оказаться и более серьезными, чем просто риск остаться без денег. "Они пользуются услугами нечистых на руку чиновников и хоть и приводят вас под нужный кабинет в отделение миграционной службы, но ждать все равно придется. Бывали случаи, например, когда мошенники использовали персональные данные клиентов и брали на их имена кредиты. Поэтому пользоваться такими услугами настоятельно не рекомендую", — предупреждает Полищук.

Предостерегают от пользования услугами посредников и юристы, отмечая при этом, что многие фирмы существуют уже довольно давно. Но с ажиотажем вокруг биометрических паспортов их активность может усилиться.

"Всегда были компании или частные лица, которые обещали за деньги быстро оформить какой-то документ и исчезали с этими деньгами. Сейчас явный бум на биометрические паспорта, и очереди стимулируют аферистов", — отметил управляющий партнер юридическо- консалтинговой компании "Де-юре" Григорий Трипульский.