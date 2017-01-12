Офицеров запаса призывают на срочную службу: кого не хватает на передовой (видео)

На фронт будут отправлять только с добровольного согласия

Офицеров запаса хотят забрать в армию. Генштаб готов объявить призыв выпускников военных кафедр уже в феврале. Повестки могут получить несколько сотен тысяч украинцев. Служить придется в боевых частях полтора года. Но на фронт будут отправлять только с добровольного согласия.

Сержант Роман – заместитель командира роты. Он отвечает за работу с личным составом. Хотя офицерскую должность ему по званию занимать не положено. Но других кандидатур нет, вот и взял на себя ответственность.

"Чтобы восполнить нехватку офицеров в воинских частях, Генштаб призывает на службу выпускников военных кафедр", – говорит Роман, военнослужащий ВСУ.

"Возраст до 43 лет, годные к военной службе по состоянию здоровья, обязательное условие – не проходили службу в ВСУ и соответственно закончили кафедры военной подготовки", – отметил Марк Андрусяк, заместитель начальника главного управления персонала Генштаба ВСУ.

Точное количество офицеров запаса в Генштабе не называют – это секрет. Но эксперты предполагают – их может быть несколько сотен тысяч.

Все призванные офицеры пройдут трехмесячные курсы переподготовки.

Призыв офицеров запаса без опыта армейской службы могут объявить уже в феврале. Им придется отслужить полтора года. Обещают сохранить рабочее место и среднемесячный заработок. Кроме этого, воинская часть будет платить зарплату, а это не меньше 10 000 гривен.

В Украине – 50 высших учебных заведений, где есть военные кафедры. Каждый год они выпускают около 10 тысяч офицеров. Проверка их боеспособности может быть одной из причин возможного призыва, говорят эксперты.

"Мы и поддерживаем резерв, пропуская людей через войска, в тоже время это позволяет решить вопросы с комплектованием, т.е. это решение двуединой задачи", – уточнил Константин Машовец, военный эксперт группы "Информационное сопротивление".

А вот на фронт офицеров будут отправлять только по их желанию.

"Эти офицеры запаса смогут написать рапорты, если они не захотят менять вид военной службы и в добровольном порядке привлекаться к проведению боевой операции, другой способ – это заключение контрактов", – сказал Марк Андрусяк, заместитель начальника главного управления персонала Генштаба Вооруженных сил Украины.

Стать офицерами могут и сержанты, которые уже воюют. Правда, такой кандидат должен иметь высшее образование, которое позволит ему пройти трехмесячные офицерские курсы. Такой возможностью воспользовался Андрей. Боец долгое время исполнял обязанности командира взвода в звании сержанта.

"Сделали такие курсы, я проходил их в академии сухопутных войск во Львове, довольно неплохие курсы, для себя почерпнул многое. Надо знать, как и карты рисовать и так далее", – поделился Андрей, военнослужащий Вооруженных сил Украины.

Еще одна причина, по которой в Генштабе могут призвать офицерский резерв – отток контрактников из боевых частей. В этом году армейцы, у которых были заключены договоры до окончания особого периода, получат возможность уволиться из Вооруженных сил. Именно от количества таких "бессрочников", которых потеряет армия, и будет зависеть решение Генштаба о призыве выпускников военных кафедр.

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