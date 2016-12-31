Официально: Александр Караваев переходит в "Фенербахче"
Футболист на правах аренды выступал за луганскую "Зарю"
Полузащитник сборной Украины и луганской "Зари" Александр Караваев переходит в "Фенербахче".
Главный тренер "Фенербахче" Дик Адвокаат, которому очень понравилась игра Александра, обратился в футбольный клуб "Шахтер" и лично к игроку с предложением о переходе. Александр обратился с этим вопросом к президенту "Зари" Евгению Геллеру с просьбой расторгнуть контракт об аренде, который был рассчитан до конца этого сезона, что можно сделать только в трехстороннем порядке, так как единоличных прав у "Шахтера" вернуть игрока досрочно нет.
После долгих переговоров была достигнута договоренность о переходе.
Напомним, что Александр Караваев присоединился к "Заре" в сезоне 2014/15. За это время он стал ключевым игроком команды, застолбив за собой место правого вингера. На счету футболиста 56 матчей и 16 забитых мячей в футболке "Зари".
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