Официально: Леонид Кучук стал главным тренером "Стали"

Каменская "Сталь" определилась с новым главным тренером. Им стал 57-летний белорусский специалист Леонид Кучук, сменивший на этом посту Якоба Галла.

Леонид Кучук родился 27 августа 1959 года в Минске. Всю свою игровую карьеру провел в Беларуси, где в качестве защитника выступал за такие клубы, как "Торпедо" (Минск), "Динамо" (Минск), "Гомсельмаш" (Гомель), КИМ (Витебск), ФК "Молодечно", "Атака-Аура" (Минск), "Динамо-93" (Минск).

После завершения карьеры Кучук работал тренером в КИМ, затем главным тренером в "Динамо-93", ФК "Молодечно". В 2003 году был назначен старшим тренером минского "Локомотива". С 2004 по 2010 год возглавлял молдавский "Шериф", с которым стал шестикратным чемпионом Молдовы, трехкратным обладателем Кубка страны.

Украинским любителям футбола Кучук запомнился, прежде всего, работой в киевском "Арсенале" (2011-2012), где белорусский специалист сходу вывел команду в еврокубки.

В январе 2013 года Леонид Кучук возглавил краснодарскую "Кубань", приведя команду к 5-му месту чемпионата России и первому в истории клуба попаданию в еврокубки. Однако, по окончанию сезона стороны не смогли договориться о новом контракте и вскоре белорусский специалист был официально представлен как главный тренер московского "Локомотива". По окончании сезона 2013/14 "железнодорожники" финишировали на 3-м месте, став бронзовым призером первенства России впервые с 2006 года. Однако, уже в конце 2014 года пути "Локомотива" и Кучука разошлись и Леонид Станиславович вновь стал главным тренером "Кубани", дойдя вместе с краснодарцами до финала Кубка России, после чего контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Тренерские достижения Леонида Кучука:

- Чемпион Молдовы (6): 2003/04, 2004/05, 2005/06, 2006/07, 2007/08, 2008/09;

- Обладатель Кубка Молдовы (3): 2005/06, 2007/08, 2008/09;

- Обладатель Суперкубка Молдовы (3): 2004, 2005, 2007;

- Обладатель Кубка чемпионов Содружества: 2009;

- Финалист Кубка Молдовы: 2003/04;

- Бронзовый призер чемпионата России: 2013/14;

- Финалист Кубка России: 2014/15;

- Лучший тренер чемпионата Молдовы: 2009;

- Лучший тренер чемпионата Украины: 2011/12;

- Лучший тренер года Беларуси: 2013.