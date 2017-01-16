Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Последние новости Украины
Оксана Хвостенко – о возвращении Вали Семеренко и взлете и падении Джимы http://www.segodnya.ua/img/article/7884/93_main.1484552544.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7884/93_tn.1484552544.jpg Украина Призерка чемпионата мира прокомментировала гонки уикенда

Оксана Хвостенко – о возвращении Вали Семеренко и взлете и падении Джимы

Сегодня, 09:42

Призерка чемпионата мира прокомментировала гонки уикенда

Валя Семеренко. Впервые за 10 месяцев вышла на старт в Рупольдинге и отбегала спринт и пасьют. Фото А.Иванов
Валя Семеренко. Впервые за 10 месяцев вышла на старт в Рупольдинге и отбегала спринт и пасьют. Фото А.Иванов

На Кубке мира в Рупольдинге главным событием стало возвращение в состав сборной после длительного перерыва из-за проблем со здоровьем олимпийской чемпионки-2014 Вали Семеренко. В последний раз мы ее видели еще в марте прошлого года — на чемпионате мира в Холменколлене. На дебютном для себя этапе КМ в сезоне Вале удалось войти в топ-30 в обеих личных гонках, опередив в спринте Елену Пидгрушную, а в пасьюте — Юлию Джиму.

"Валя довольно-таки неплохо готова, — поделилась с нами ее бывшая партнерша по команде, призерка ЧМ Оксана Хвостенко. — Она тренировалась по индивидуальной программе, и на этом этапе показала, что стрельбу свою не потеряла и дальше еще будет улучшать результаты".

Самая быстрая из украинок Юлия Джима в субботу порадовала попаданием в топ-10 общего зачета КМ после 11-го финиша в спринте, где была 5-й по скорости, проиграв Макаряйнен 38,5 секунд. А вот вчера в гонке преследования Джима была сама не своя: сразу 8 промахов! В итоге — только 43-е место и падение на 12-ю строчку рейтинга.

"Юля добавила ходом. А когда появляется хороший ход, вечно пропадает стрельба, — делится опытом Хвостенко. — Я знаю, что она тоже может стрелять. Надеюсь, она поймает кураж на огневых рубежах и на основных стартах себя проявит".

Ирина Варвинец с противоположной проблемой — идеальной снайперской подготовкой и крайне медленным ходом (больше минуты отставания от лидера по скорости Дальмайер) — финишировала 20-й в пасьюте, а в спринте была лишь 52-й. Именинница Анастасия Меркушина, которой в субботу исполнилось 22 года, обе гонки завершила на 23-м месте. Два "золота" в Рупольдинге взяла вечно вторая в сезоне Кайса Макаряйнен.

Лучшим среди мужчин стал Дмитрий Пидручный, остановившийся в шаге от цветочной церемонии, — 7-е место в спринте и 18-е в пасьюте. И это притом, что капитан команды до сих пор полностью не восстановился после отравления две недели назад. Из партнеров по сборной в топ-30 смог войти только Артем Прима — 27-й в гонке преследования. Выиграл обе личные гонки неудержимый Мартен Фуркад.

Мисс биатлона: выбираем самую красивую биатлонистку (фото)

Валя Семеренко, Кубок мира по биатлону, Юлия Джима, Оксана Хвостенко

Вы сейчас просматриваете новость "Оксана Хвостенко – о возвращении Вали Семеренко и взлете и падении Джимы". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Катерина Макаревская

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

Финиш Кайсы Макарайнен. Фото AFP

Украинка Ирина Варвинец поднялась на 32-е позиции в гонке преследования

Вчера, 16:43

Выиграла пасьют финская биатлонистка Кайса Макарайнен

Мир

Мартен Фуркад. Фото AFP

Мартен Фуркад выиграл гонку преследования на Кубке мира в Рупольдинге

Вчера, 13:39

Лучший украинский результат - 18-е место Дмитрия Пидручного

Украина

Валя Семеренко провела первую гонку в сезоне. Фото AFP

Украинки не попали в топ-10 спринтерской гонки на Кубке мира

14 Января, 16:56

Валя Семеренко вернулась в биатлон после травмы

Украина

Валя Семеренко возвращается. Фото AFP

Валентина Семеренко проведет первую гонку после перерыва

13 Января, 20:38

Наша биатлонистка стартует в спринте Кубка мира

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.