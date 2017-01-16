Оксана Хвостенко – о возвращении Вали Семеренко и взлете и падении Джимы

На Кубке мира в Рупольдинге главным событием стало возвращение в состав сборной после длительного перерыва из-за проблем со здоровьем олимпийской чемпионки-2014 Вали Семеренко. В последний раз мы ее видели еще в марте прошлого года — на чемпионате мира в Холменколлене. На дебютном для себя этапе КМ в сезоне Вале удалось войти в топ-30 в обеих личных гонках, опередив в спринте Елену Пидгрушную, а в пасьюте — Юлию Джиму.

"Валя довольно-таки неплохо готова, — поделилась с нами ее бывшая партнерша по команде, призерка ЧМ Оксана Хвостенко. — Она тренировалась по индивидуальной программе, и на этом этапе показала, что стрельбу свою не потеряла и дальше еще будет улучшать результаты".

Самая быстрая из украинок Юлия Джима в субботу порадовала попаданием в топ-10 общего зачета КМ после 11-го финиша в спринте, где была 5-й по скорости, проиграв Макаряйнен 38,5 секунд. А вот вчера в гонке преследования Джима была сама не своя: сразу 8 промахов! В итоге — только 43-е место и падение на 12-ю строчку рейтинга.

"Юля добавила ходом. А когда появляется хороший ход, вечно пропадает стрельба, — делится опытом Хвостенко. — Я знаю, что она тоже может стрелять. Надеюсь, она поймает кураж на огневых рубежах и на основных стартах себя проявит".

Ирина Варвинец с противоположной проблемой — идеальной снайперской подготовкой и крайне медленным ходом (больше минуты отставания от лидера по скорости Дальмайер) — финишировала 20-й в пасьюте, а в спринте была лишь 52-й. Именинница Анастасия Меркушина, которой в субботу исполнилось 22 года, обе гонки завершила на 23-м месте. Два "золота" в Рупольдинге взяла вечно вторая в сезоне Кайса Макаряйнен.

Лучшим среди мужчин стал Дмитрий Пидручный, остановившийся в шаге от цветочной церемонии, — 7-е место в спринте и 18-е в пасьюте. И это притом, что капитан команды до сих пор полностью не восстановился после отравления две недели назад. Из партнеров по сборной в топ-30 смог войти только Артем Прима — 27-й в гонке преследования. Выиграл обе личные гонки неудержимый Мартен Фуркад.

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