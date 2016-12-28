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ФОТОФАКТ. Олег Верняев вместе с тренером застыл в позе "Человека-паука" http://www.segodnya.ua/img/article/7838/33_main.1482916837.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7838/33_tn.1482916837.jpg Украина Украинский гимнаст на тренировочной базе показал нового "супергероя" Конча-Заспы

ФОТОФАКТ. Олег Верняев вместе с тренером застыл в позе "Человека-паука"

Сегодня, 11:20

Украинский гимнаст на тренировочной базе показал нового "супергероя" Конча-Заспы

Супергерои: &quot;Просто Евгенич&quot; и Олег Верняев. Фото Instagram
Супергерои: "Просто Евгенич" и Олег Верняев. Фото Instagram

Самый успешный украинский спортсмен на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро гимнаст Олег Верняев на тренировочной базе в Конча-Заспе вместе с тренером застыл в позе "супергероя". Олег разместил в одной из социальных сетей фото, на котором он присел в стиле "Человека-паука", а рядом с ним – тренер. "#spiderевгенич новый супер герой Конча-Заспы", – подписал фото знаменитый спортсмен.

Напомним, что на Играх-2016 в Рио Верняев завоевал "золото" на параллельных брусьях и "серебро" в многоборье. Вся украинская сборная завоевала 11 медалей и всего две из них были золотыми.

Все украинские результаты Олимпиады-2016
Олег Верняев

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Сегодня|Спорт

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