ФОТОФАКТ. Олег Верняев вместе с тренером застыл в позе "Человека-паука"

Самый успешный украинский спортсмен на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро гимнаст Олег Верняев на тренировочной базе в Конча-Заспе вместе с тренером застыл в позе "супергероя". Олег разместил в одной из социальных сетей фото, на котором он присел в стиле "Человека-паука", а рядом с ним – тренер. "#spiderевгенич новый супер герой Конча-Заспы", – подписал фото знаменитый спортсмен.

Напомним, что на Играх-2016 в Рио Верняев завоевал "золото" на параллельных брусьях и "серебро" в многоборье. Вся украинская сборная завоевала 11 медалей и всего две из них были золотыми.