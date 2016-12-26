Ольга Харлан: "Как-то на Новый год я была Бабой Ягой"

- Настроение уже новогоднее? – начали разговор с Олей, которая сейчас в Америке.

- В США нет снега. Поэтому пока не сильно чувствую Новый год. В моем понимании зима – это снег, холодно. Новый год без снега – не Новый год. У нас, в Украине, все, как должно быть: зимой – снег, летом – жарко. Бывает, правда, чересчур, но я к этому нормально отношусь.



- Какие у вас традиции празднования Нового года и Рождества?

- Последние лет пять мы с друзьями ездили на Новый год в Буковель – кататься на сноубордах и лыжах. Но в этом году туда едут без нас с мужем. А мы здесь остаемся.



- А как будете в США встречать?

- Думаю, в кругу друзей. А может вдвоем. Я очень люблю кататься на сноуборде, и в Америке много горнолыжных курортов, классных трасс. Хочу покататься, но понимаю, что сейчас, после операции, мне это не нужно. Особенно из-за того, что я люблю падать, поэтому могу себе еще больше навредить.



- Елка, мандарины и оливье для вас маст-хэв?

- Мандарины еще не ела. Надо будет купить (смеется). Оливье сделаем в любом случае. У меня всегда должна быть елка, даже если я не дома. И чем раньше она будет стоять, тем лучше. Не думаю, что мы будем ее здесь ставить, потому что квартира не очень большая. Но, может, маленькую (улыбается).



- Что вам дарили чаще всего?

- Конфеты (смеется). Но я не сильно люблю шоколад, и для меня это было как-то так: "Ну и ладно…" Дарили игрушки, как всем: я была обычным ребенком.



- А что хотели, чтобы подарили, но так этого и не получили?

- Были популярные такие большие пеналы со змейками. Открываешь – там куча ручек. Я всегда себе такой хотела, но у меня был маленький. Им все и ограничилось (смеется).



- Кем наряжались на Новый год?

- В детстве елкой была, белкой, понятное дело, Снегурочкой, снежинкой. На каком-то празднике вообще Бабой Ягой. Сейчас, когда мы ездим на Новый год в Буковель, у нас обязательно есть костюмированная вечеринка. Один раз выбирали героев фильмов – я была принцессой Амидалой из "Звездных войн". Были страны мира – я нарядилась немкой. Самый первый раз, когда ездили, надевали свитера с оленями (смеется). В прошлом году у нас была дискотека 1980-х.



- Фехтовальщиков часто сравнивают с мушкетерами.

- Честно: не люблю этого. Мы – женщины, и я – Констанция.



- Что для вас было самым ярким впечатлением 2016 года?

- Был очень сложный год. Очень рада, что попала на чемпионате Европы в тройку. В 2015 году у меня не получилось этого сделать ни на мире, ни на Европе. Пусть это и "бронза", я все равно была рада вернуться на пьедестал. И в команде у нас было третье место.



Олимпиада в Рио – один из самых ярких моментов в моей жизни, не только в 2016-м. Перед Играми был колоссальный труд. Но, видимо, не достаточно мы трудились, если у нас все-таки нет "золота". На этих ошибках будем учиться. После Олимпиады – операция на плече, восстановление, которое я сейчас продолжаю. Это большой и серьезный шаг в моей спортивной жизни: сделать паузу и скушать "Твикс". Я посвятила время своему здоровью. В предыдущие годы так не получалось: больше думала о спорте, чем о себе.



- То есть яркие впечатления вы не обязательно ассоциируете с чем-то позитивным?

- Да, события есть и плохие. Жизнь такая штука – ты рано или поздно с этим сможешь справиться. После операции очень тяжело. Есть боль, и ты не знаешь, как будет потом. Ты все равно работаешь, надеешься, что через пару месяцев вернешься на дорожку, что получится восстановиться.



- Какой поединок этого года вы бы назвали самым лучшим?

- На Олимпиаде со сборной Италии за выход в финал. Мы то проигрывали, то выигрывали. В конце концов мы все-таки победили и на 100% обезопасили себя медалью. Ниже второго места мы бы не опустились, только могли приобрести "золото". Но не получилось. Для моих девочек это вообще первая Олимпиада. Они очень молодые, и то, что у них уже есть медаль, о многом говорит. Надеюсь, что для них это будет своего рода толчком. Когда команда фехтовала в Пекине, на нашей первой Олимпиаде, мы взяли "золото". Для меня это стало большим толчком – я начала показывать результаты, увереннее себя чувствовать. Я понимала, что одной медалью на Играх мы не ограничимся. Я раскрылась как личность и как спортсмен. Надеюсь, у моих девочек будет так же.



- Кто был вашим главным соперником в этом году?

- Команда, с которой мы фехтовали за первое место на Олимпиаде, – Россия. Но сначала мы готовились бороться за финал с Францией. На протяжении сезона никак не могли найти к ним подход и чаще всего оставались с "бронзой". Но Италия обыграла Францию, и мы фехтовали с итальянками. Не могу сказать, что я не обрадовалась этому (смеется), потому что с ними мы лучше фехтуем, чем с француженками. А потом уже думали: если доберемся до России, то там уже будем решать. Мы часто им проигрывали. В будущем будем внимательнее смотреть в оба.



- Где самые горячие зрители?

- На Олимпиаде, конечно. Там присутствовали моя мама, сестра, спортсмены, приходили Илья Кваша, Жан Беленюк. У них были свои соревнования, и им нужно было готовиться, но они все равно смотрели и переживали. Для меня важно, чтобы за меня болели. Я сама такой человек, что я всегда поддерживаю фехтовальщиков на чемпионатах Европы, мира. Меня слышно везде! Я громче всех кричу – от меня даже люди отсаживаются. Мой голос как-то не сильно любят (смеется). Но я понимаю, что эта поддержка нужна спортсмену. А когда это вся Украина, то вдвойне приятно.



- Какие самые захватывающие соревнования, где вы были в роли зрителя?

- Когда мы ходили болеть за других украинских спортсменов. Это очень тяжело. Особенно переживала за Аню Ризатдинову. Мы понимали, что она лучшая, но там такая политика, что пробиться к медали очень тяжело. И когда Аня выигрывает "бронзу", а ты понимаешь, что она реально "золотая"… Я вместе с ней и плакала, и что я только не делала вместе с этой Аней! Это какое-то грандиозное чувство. И за Жана болели и знали, что будет "золото" или "серебро", видели, что он мог выиграть. Если честно, я в той борьбе ничего не понимала. Я смотрела на людей, которые сидели рядом – на его партнеров по команде и тренеров, и спрашивала: "Что происходит? Что происходит?". Мне кажется, что так же и фехтование смотрят: не понимают, но все равно болеют.



- Родные кричат на вас, когда смотрят по телевизору?

- Да, мама со мной разговаривает через телевизор или компьютер.



- А как поддерживают люди, которых вы лично не знаете?

- В Рио я просто шла по улице, со мной снимали интервью. И ко мне подошли люди и спросили: "Ты фехтовальщица?". – Я говорю: "Да". – "Выиграла что-то?" – "Выиграла "бронзу". Они так обрадовались! Начали фотографироваться. Так приятно, что для них медалисты – это как герои какие-то. И неважно, какой вид спорта, какая страна. Болельщики, которые были на соревнованиях, тоже, как мне кажется, не понимали, что такое фехтование, но болели за нас, кричали: "Ольга! Ольга! Украина!".



- Болельщики подарки дарят?

- После Олимпиады подарили серебряный кулон с фигуркой фехтовальщика. Это сделал ювелир, для которого я была вдохновением. Он большой, поэтому каждый день его не могу носить.



- Самое интересное место, где удалось побывать?

- В страну я приезжаю приблизительно на четыре дня, и все время в зале. Мне говорят: "О, ты видела Афины!". – А я: "О да, там такой красивый зал, вы себе не представляете!". Я там была три раза и только один раз выходила куда-то погулять. Трогает Пекин из-за того, что было там 8 лет назад. Приятные воспоминания с ним связаны, с олимпийским парком в частности. В Сеуле тоже были: всегда нас тянет к городам, где принимали Игры. Знакомились с корейской кухней: я любитель попробовать что-нибудь интересное. Ели что-то очень-очень острое – я аж плакала. Названия не вспомню.



- Самая интересная встреча в этом году?

- С командой встретили в аэропорту в Риме Киану Ривза. Мы даже сфотографировались. Он потом спрашивал, кто мы и откуда, даже поговорил с нами немножко. Ну и президента Украины не каждый день встречаешь. В этом году получилось, что два раза его видела и пожимала руку.



- Когда есть свободная минутка, смотрите кино?

- Я очень люблю "Гарри Поттера". Смотрела и читала его миллион раз, на всех языках: английском, украинском, русском. На английском я его первый раз посмотрела здесь, в США. Где-то раз в полгода пересматриваю. И всегда как будто первый раз: сижу, рот открыла. Мне муж говорит: "Оля, сколько можно? Ты опять его смотришь?!".



И "Фантастических зверей" здесь смотрели в кинотеатре на английском. Было интересно, но очень отличается английский и американский акцент. Американцев я понимаю хорошо. Слава богу, главный герой приехал в Нью-Йорк, и там персонажей в основном играли американские актеры. А вот его я не понимала вообще! Он что-то говорит – люди смеются, а я поворачиваюсь к мужу: "Чего они ржут? Я ничего понять не могу!". Но фильм мне понравился.



- А сериалами не страдаете?

- Раньше больше страдала. Смотрела первые пять сезонов "Сверхъестественных", но потом они начали умирать, потом воскрешаться, а потом опять умирать. Меня это достало. Уже 12-й сезон снимают, и ничего не меняется. "Игру престолов" смотрела два сезона, а после "Красной свадьбы" в третьем я на них обиделась и сказала, что не могу этого всего выдержать. Сейчас будет новый сериал – "Табу" с Томом Харди, которого я очень люблю. Очень жду, когда уже будет первая серия! И, конечно, жду "Шерлока".



- Как насчет лучшей книги года?

- Читала "451 градус по Фаренгейту". Думаю, что еще перечитаю пару раз, чтобы понять, как там все было на самом деле. Пытаюсь читать на английском. Люблю читать про спортсменов. Последнее, что я прочитала, – "Вкус победы" про диету Новака Джоковича. Сначала я скачала эту книгу с целью прочитать о том, как он питается, о безглютеновой диете, но оказалось, что там и про его жизнь, про то, как он добивался всего. У него большая команда диетологов. Не он сам это придумал. Возвратившись домой, я тоже займусь всерьез своим спортивным питанием. Хочу поработать с диетологами, чтобы более профессионально подойти к этому олимпийскому циклу. Видимо, в предыдущем мы что-то недоделывали, если такой результат. Я не говорю, что он плохой, но мог быть лучше.



- Вы недавно выставили в Интернете свою картину.

- Это был мой первый опыт. Я никогда в жизни ничего не рисовала. А тут пошла на курсы. Это хорошее времяпровождение. Туда даже можно брать еду, пить чай, общаться с людьми. Я, как спортсменка, подошла к этому серьезно. Меня отвлечь было очень тяжело (смеется). Муж повесил картину, я сначала не хотела этого, но он сказал: "Пусть висит".



- Как еще отдыхаете душой?

- Здесь мы пытались окультуриться – ходили в Музей современного искусства в Бостоне. Там есть все, что хочешь: мы видели и Моне, и Пикассо. Ходили сами, потому что с гидом мы бы там за целый день все не обошли. А вообще очень бы хотелось попасть на концерт симфонического оркестра.



- Любите классику?

- Знаете, раньше не замечала за собой. Я слушаю музыку разную, под настроение. У меня в плейлисте и Metallica, и Джастин Бибер, и то, что вообще никогда не пересекается. А классику недавно начала слушать и поняла, что мне нравится. Сажусь, закрываю глаза и представляю, что я на концерте (улыбается).



- С каким моральным и физическим настроем идете в следующий год?

- Душой хорошо сейчас себя чувствую, телом – не очень. Нужно еще много работать над собой и над плечом. Главное, не спешить. Я в хорошем моральном состоянии, потому что есть желание двигаться дальше, работать больше, добиваться новых целей, выигрывать. Ну выигрывать – это такое дело, как пойдет. По крайней мере, стараться.