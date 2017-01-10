Ольга Харлан приняла эстафету Верняева и тоже показала усы (фото)

Двукратная медалистка Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро Ольга Харлан порадовала своих болельщиков веселым фото в Instagram. Спортсменка нарисавала себе усы и подписала фото: "Усы – это наша тема!".

"Кто то мою эстафету принял", – прокомментировал олимпийский чемпион Рио Олег Верняев, который ранее показал фото с настоящими усами.

Напомним, что на Играх-2016 Харлан завоевала "серебро" в командных соревнованиях и "бронзу" в одиночных. Олег Верняев завоевал "золото" на параллельных брусьях и "серебро" в многоборье.