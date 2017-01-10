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Ольга Харлан приняла эстафету Верняева и тоже показала усы (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7870/30_main.1484073806.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7870/30_tn.1484073806.jpg Украина Двукратные медалисты Олимпиады-2016 показали забавные фото в Instagram

Ольга Харлан приняла эстафету Верняева и тоже показала усы (фото)

Сегодня, 20:43

Двукратные медалисты Олимпиады-2016 показали забавные фото в Instagram

Ольга Харлан с усами. Фото Instagram
Ольга Харлан с усами. Фото Instagram

Двукратная медалистка Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро Ольга Харлан порадовала своих болельщиков веселым фото в Instagram. Спортсменка нарисавала себе усы и подписала фото: "Усы – это наша тема!".

"Кто то мою эстафету принял", – прокомментировал олимпийский чемпион Рио Олег Верняев, который ранее показал фото с настоящими усами.

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Напомним, что на Играх-2016 Харлан завоевала "серебро" в командных соревнованиях и "бронзу" в одиночных. Олег Верняев завоевал "золото" на параллельных брусьях и "серебро" в многоборье.

Все украинские результаты Олимпиады-2016 в Рио

олимпийский чемпион, Ольга Харлан, усы, Олег Верняев

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Источник:

Сегодня|Спорт

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