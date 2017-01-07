Ольга Савчук проиграла парный финал в Китае
Савчук и Олару уступили в парном финале чешско-китайской паре Андреа Главачкова/Шуай Пен
Украинская теннисистка Ольга Савчук не сумела выиграть парный титул на турнире WTA Shenzhen Open с призовым фондом $750 000 в Шэньчжэне (Китай).
В финале румынско-украинский дуэт Ролука Олару/Ольга Савчук, посеянный под третьим номером, уступил чешско-китайской паре Андреа Главачкова/Шуай Пен (второй номер посева) со счетом 1:6, 5:7.
Поединок продолжался 1 час 20 минут.
Слева – направо: Андреа Главачкова, Шуай Пен, Ролука Олару и Ольга Савчук:
Вы сейчас просматриваете новость "Ольга Савчук проиграла парный финал в Китае". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии