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Ольга Савчук проиграла парный финал в Китае http://www.segodnya.ua/img/article/7862/0_main.1483796607.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7862/0_tn.1483796607.jpg Украина Савчук и Олару уступили в парном финале чешско-китайской паре Андреа Главачкова/Шуай Пен

Ольга Савчук проиграла парный финал в Китае

Сегодня, 16:10

Савчук и Олару уступили в парном финале чешско-китайской паре Андреа Главачкова/Шуай Пен

Савчук (справа) и Олару (вторая справа) уступают в парном финале. Фото AFP
Савчук (справа) и Олару (вторая справа) уступают в парном финале. Фото AFP

Украинская теннисистка Ольга Савчук не сумела выиграть парный титул на турнире WTA Shenzhen Open с призовым фондом $750 000 в Шэньчжэне (Китай).

В финале румынско-украинский дуэт Ролука Олару/Ольга Савчук, посеянный под третьим номером, уступил чешско-китайской паре Андреа Главачкова/Шуай Пен (второй номер посева) со счетом 1:6, 5:7.

Поединок продолжался 1 час 20 минут.

Слева – направо: Андреа Главачкова, Шуай Пен, Ролука Олару и Ольга Савчук:

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WTA, теннисистка, Ольга Савчук

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Источник:

sapronov-tennis.org

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