Ольга Савчук проиграла парный финал в Китае

Савчук и Олару уступили в парном финале чешско-китайской паре Андреа Главачкова/Шуай Пен

Украинская теннисистка Ольга Савчук не сумела выиграть парный титул на турнире WTA Shenzhen Open с призовым фондом $750 000 в Шэньчжэне (Китай).

В финале румынско-украинский дуэт Ролука Олару/Ольга Савчук, посеянный под третьим номером, уступил чешско-китайской паре Андреа Главачкова/Шуай Пен (второй номер посева) со счетом 1:6, 5:7.

Поединок продолжался 1 час 20 минут.

Слева – направо: Андреа Главачкова, Шуай Пен, Ролука Олару и Ольга Савчук: