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Омелян рассказал, когда заработает электронный билет в транспорте http://www.segodnya.ua/img/article/7893/48_main.1484734983.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7893/48_tn.1484734983.jpg Украина Для нормального запуска новшество нуждается в техническом оснащении, в частности, установке считывающих устройств и турникетов, отметил министр

Омелян рассказал, когда заработает электронный билет в транспорте

Сегодня, 12:23

Для нормального запуска новшество нуждается в техническом оснащении, в частности, установке считывающих устройств и турникетов, отметил министр

17 городов подали заявки на внедрение электронного билета. Фото: facebook.com
17 городов подали заявки на внедрение электронного билета. Фото: facebook.com

На внедрение электронного билета в Украине уже подали заявки 17 городов, а заработает система на протяжении 2-3 месяцев. Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян переда началом заседания правительства, передает NewsOne.

Он отметил, что уже на сегодняшний день 17 городов подали заявки на внедрение новшества в своем городском транспорте. Как отметил министр, в будущем в Украине может появиться единый электронный билет для общественного транспорта.

Кроме того министр подчеркнул, что не стоит бояться сокращения рабочих мест из-за автоматизированной системы, так как ее внедрение позволит создать новую индустрию.

"Пилотные проекты мы надеемся запустить где-то на протяжении 2-3 месяцев как минимум в двух городах", – сказал Омелян и добавил, что эта отрасль для нормального функционирования нуждается в техническом оснащении, в частности, установке считывающих устройств и турникетов.

Как отмечал Владимир Омелян, принятый парламентом закон о внедрении электронного билета в общественном транспорте поспособствует удобству украинцев, а также выведет из "тени" миллионы гривен.

Напомним, 17 января Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом закон №4121 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно внедрения автоматизированной системы учета оплаты проезда в городском пассажирском транспорте". Закон предусматривает введение автоматизированной системы учета оплаты проезда и электронного билета.
транспорт, министр, электронный билет, Омелян

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