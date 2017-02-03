Онкологи в прямом эфире: онлайн-консультации к Международному дню борьбы с раком

4 февраля – Международный день борьбы с раком. Цель этого дня — напомнить о важности своевременных обследований, ранней диагностики, благодаря которой сегодня можно излечить недуг, не запуская и не дожидаясь тяжелых стадий.

Это актуально для Украины, ведь наша страна, к сожалению, — один из европейских лидеров по смертности от онкологических заболеваний. За последние годы методы диагностики и лечения рака продвинулись далеко вперед. Благодаря современным стандартам лечения и новым разработкам в области таргетной терапии и иммунотерапии, а также радиотерапии и хирургии, многие виды рака успешно лечатся. Особенно это касается заболеваний, выявленных на ранних стадиях. Например, самый распространенный у женщин рак молочных желез, обнаруженный на нулевой и первой стадиях, сегодня вылечивается в 98 случаях из 100. Грамотное обращение с информацией, знания о мерах профилактики и о том, что делать, если опухоль все же обнаружена, сегодня спасают жизнь.

4 февраля у всех, кто неравнодушен к собственному здоровью и здоровью своих близких, появится отличная возможность в онлайн-режиме задать вопросы ведущим специалистам Больницы израильской онкологии LISOD.

С 13:00 клинические онкологи, онкогинеколог и хирург-маммолог больницы в формате YouTube трансляции ответят на вопросы любой сложности, связанные с профилактикой, диагностикой и лечением онкологических заболеваний. Такая консультация будет полезна как тем, кто хочет минимизировать риск заболеть, так и тем, кто столкнулся с болезнью и нуждается во втором мнении. Онлайн-консультация у специалистов с колоссальным опытом лечения различных злокачественных опухолей может стать жизненно необходимой для внесения ясности и понимания в конкретную ситуацию. Можно узнать о новых возможностях диагностики и лечения того или иного вида рака. Открытое общение в формате рекомендаций или советов позволит глубже разобраться в проблеме, сделать правильные выводы и выработать свой план действий.

Вопросы можно присылать предварительно до 17.00 3.02.17 по адресу:

press-centreun.un@ukr.net или задать в прямом эфире в онлайн чате https://youtu.be/B2cTsX3ONMk

Вопросы доктору озвучит модератор. Если врач не успеет рассмотреть вопрос в прямом эфире, ответ обязательно напишут на странице в Facebook: https://www.facebook.com/LISOD