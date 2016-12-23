Онлайн-продаж билетов на "Интерсити" в Польшу пока не будет – Балчун

"Укразализныця" ищет решение данного вопроса, так как это касается не только данного маршрута

Украинцы пока не смогут заказать билеты на скоростной поезд "Интерсити+" по маршруту Киев – Львов – Перемышль через интернет. Об этом написал в Facebook глава "Укрзализныци" Войцех Балчун.

По его словам, "Укразализныця" ищет решение данного вопроса, так как это касается не только данного маршрута.

"На сегодняшний день, оформить билеты через Интернет можно только на поезда, курсирующие только в, так называемом, "внутренне-государственном сообщении", то есть СНГ. Формулировка, безусловно, устаревшая, но таковы правовые реалии и пока вынуждены иметь с этим дело. Для онлайн оформления проездных документов за пределами СНГ, надо урегулировать технические и технологические аспекты взаимодействия автоматизированных пассажирских систем государств, между которыми осуществляется курсирование поездов. Поэтому, это проблема не отдельного рейса, а всего международного сообщения за пределами СНГ. Впрочем, повторяю, многочисленные обращения пассажиров на эту тему, заставляют нас искать варианты ее решения", – написал Балчун в Facebook.

Он отметил, что уже начали работать с представителями PKP-информатика (Польша) в контексте оформления электронного проездного документа на данный маршрут.

Напомним, сегодня скоростной поезд "Интерсити+" отправился в свой первый рейс в Польшу по маршруту Киев – Львов – Перемышль.

Касательно ценовой политики, то, как сообщалось, билет из Киева в Перемышль будет стоить ориентировочно 574 гривен (первый класс) и 406 гривен (второй класс), из Львова в Перемышль – 235 гривен и 172 гривни соответственно. Стоимость проезда привязана к евро по курсу 1 евро = 27,5099 гривен, поэтому может изменяться в зависимости от колебаний валют.