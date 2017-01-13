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Онлайн: встреча Сергея Реброва с фанатами (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7879/79_main.1484309133.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7879/79_tn.1484309133.jpg Украина Главный тренер киевского "Динамо" в 19:00 проведет встречу с болельщиками на стадионе им. Валерия Лобановского

Онлайн: встреча Сергея Реброва с фанатами (видео)

Сегодня, 18:55

Главный тренер киевского "Динамо" в 19:00 проведет встречу с болельщиками на стадионе им. Валерия Лобановского


13 января в 19:00 в конференц-зале стадиона "Динамо" имени Валерия Лобановского состоится встреча главного тренера "Динамо" Сергея Реброва с болельщиками.

В неформальной обстановке тренер "Динамо" подведет итоги прошлого года, расскажет о ближайших планах команды и поставленных на сезон задачах.
болельщики, чемпионат Украины, Динамо Киев, Сергей Ребров, футбольные фанаты

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Источник:

Официальный сайт ФК "Динамо"

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