Онлайн: встреча Сергея Реброва с фанатами (видео) Сегодня, 18:55 Просмотров: ...

Главный тренер киевского "Динамо" в 19:00 проведет встречу с болельщиками на стадионе им. Валерия Лобановского

13 января в 19:00 в конференц-зале стадиона "Динамо" имени Валерия Лобановского состоится встреча главного тренера "Динамо" Сергея Реброва с болельщиками. В неформальной обстановке тренер "Динамо" подведет итоги прошлого года, расскажет о ближайших планах команды и поставленных на сезон задачах.