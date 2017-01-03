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Определился первый соперник "Динамо" на сборах в Испании http://www.segodnya.ua/img/article/7854/21_main.1483460310.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7854/21_tn.1483460310.jpg Украина Поединок против аутсайдера 2-й немецкой Бундеслиги состоится 21 января

Определился первый соперник "Динамо" на сборах в Испании

Сегодня, 19:02

Поединок против аутсайдера 2-й немецкой Бундеслиги состоится 21 января

Фото ФК &quot;Динамо&quot;
Фото ФК "Динамо"

14 января для игроков киевского "Динамо" завершится отпуск. В этот же и на следующий день игроки первой, молодежной и юношеской команд пройдут плановое межсезонное медобследование, после чего в понедельник, 16 января, команда отправится в Испанию, где проведет тренировочный сбор.

В первые несколько дней подопечные Сергея Реброва будут втягиваться в тренировочный процесс и набирать кондиции, а 21 января "Динамо" проведет контрольный матч против команды второй немецкой Бундеслиги, "Санкт-Паули".

После 17-ти туров 2-й Бундеслиги, которая ушла на месячный перерыв, "Санкт-Паули" занимает последнее, 18-е место.
футбол, товарищеский матч, Динамо Киев, Санкт-Паули

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Источник:

Официальный сайт ФК "Динамо"

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