Определился первый соперник "Динамо" на сборах в Испании

14 января для игроков киевского "Динамо" завершится отпуск. В этот же и на следующий день игроки первой, молодежной и юношеской команд пройдут плановое межсезонное медобследование, после чего в понедельник, 16 января, команда отправится в Испанию, где проведет тренировочный сбор.

В первые несколько дней подопечные Сергея Реброва будут втягиваться в тренировочный процесс и набирать кондиции, а 21 января "Динамо" проведет контрольный матч против команды второй немецкой Бундеслиги, "Санкт-Паули".

После 17-ти туров 2-й Бундеслиги, которая ушла на месячный перерыв, "Санкт-Паули" занимает последнее, 18-е место.