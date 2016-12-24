Опрос: разочарование года в украинском спорте

В уходящем году в украинском спорте были не только победы, но и разочарования. Примите участие в опросе и выберите главное из них.



Сборная Украины на Евро-2016

Наша сборная стала худшей командой чемпионата Европы во Франции. Три поражения в трех матчах, ни одного забитого гола (0:2 с Германией и Северной Ирландией, 0:1 с Польшей). После Евро главный тренер Михаил Фоменко подал в отставку, а новым наставником сборной стал Андрей Шевченко.

Украина на Олимпиаде-2016

Олимпиада в Бразилии стала самыми провальными летними Играми в истории сборной Украины. Наши спортсмены завоевали всего 11 медалей: 2 золотые, 5 серебряных и 4 бронзовые медали вылились аж в 31-е общекомандное место. До этого антирекорд по качеству наград принадлежал Сиднею-2000, где было 23 медали, включая три – высшей пробы.

Владимир Кличко

Многолетний лидер супертяжелого дивизиона в профессиональном боксе в конце 2015 года проиграл по очкам Тайсону Фьюри и потерял все свои чемпионские пояса. В этом году Владимир не провел ни одного боя: дважды по вине британского боксера срывался реванш с Тайсоном Фьюри, другие бои команда украинского боксера решила не организовывать. В конце года подписан контракт на бой Кличко – Джошуа 29 апреля 2017 года. На момент проведения боя Владимиру будет уже 41 год.

"Динамо"

Чемпион Украины в нынешнем сезоне безнадежно отстает в таблице от донецкого "Шахтера" – после 18 туров "горняки" впереди на 13 очков. В Лиге чемпионов команда Сергея Реброва заняла последнее место в группе.

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