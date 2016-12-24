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Опрос: выберите команду года в Украине http://www.segodnya.ua/img/article/7824/98_main.1482502673.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7824/98_tn.1482502673.jpg Украина Проголосуйте за лучшую, по вашему мнению, команду уходящего года

Опрос: выберите команду года в Украине

Сегодня, 09:56

Проголосуйте за лучшую, по вашему мнению, команду уходящего года

Опрос: выберите команду года в Украине

Сразу несколько украинских команд показали высокие результаты в 2016 году в своих видах спорта. Предлагаем вам выбрать команду, чье достижение, по вашему мнению, было самым значимым в уходящем году.

Женская сборная Украины по фехтованию на саблях

На Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро медали для Украины были редкостью. Саблистки были одними из фавориток турнира. От них дома ждали "золото", получилось "серебро". Но провалом это назвать язык не повернется.

"Шахтер" (Донецк)

"Горняки" весь год здорово выступают в еврокубках. В сезоне-2015/16 дошли до полуфинала Лиги Европы, где уступили лишь победителю турнира. А в этом сезоне выиграли все шесть матчей на групповом этапе. В чемпионате Украины у "Шахтера" дела идут еще лучше – 13 очков преимущества над "Динамо" и вопрос с золотыми наградами закрыт.  

Женская сборная Украины по баскетболу

Девушки на одном дыхании прошли отбор на чемпионат Европы-2017. В группе украинки дважды катком проехались по чемпионкам Евробаскета-2015 и бронзовым призеркам Рио-2016 сербкам.

Сборная Украины по хоккею

Хоккеисты стали на шаг ближе к топ-дивизиону. Заняли первое место в дивизионе IВ, опередив Британию, Литву, Хорватию, Эстонию и Румынию. Теперь весной в Киеве будут сражаться за выход в элиту.

Сборная Украины по шахматам

Наши гроссмейстеры блестяще сыграли на Шахматной Олимпиаде в Баку. Мужская команда лишь по дополнительным показателям уступила США и заняла второе место. А девушки выиграли бронзовые награды. Вместе же сборная Украины завоевала Кубок Гаприндашвили, как лучшая команда Олимпиады.

 
Шахтер Донецк, сборная Украины по хоккею, сборная Украины по баскетболу

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Сегодня|Спорт

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